Para cocinar
Volver a lo nuestro: sopas mallorquinas fáciles y de siempre
Cooking Marga reivindica la cocina mallorquina con unas sopas sencillas y cargadas de tradición.
Hay recetas que no necesitan reinterpretarse ni complicarse. Solo piden tiempo, buen producto y memoria. Este mes, Cooking Marga nos invita a volver a la cocina de casa, a esas recetas que han pasado de generación en generación y que demuestran que la cocina mallorquina no solo es sabrosa, sino también sencilla y perfectamente adaptable al día a día.
Las sopas mallorquinas son el mejor ejemplo: un plato pensado para aprovechar lo que hay en la huerta y en la despensa, y que con pocos ingredientes ofrece un resultado reconfortante y lleno de sabor. Una receta que se cocina sin prisa, pero sin complicaciones, y que sigue siendo tan actual como entonces.
Ingredientes
- Magro de cerdo (cabeza de lomo)
- Col blanca
- Coliflor
- Cebolletas (aprovechando también la parte verde más tierna)
- Alcachofas
- Tirabeques
- Perejil fresco
- 2 tomates rallados
- Pimentón dulce
- Pan de sopas mallorquinas
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta
- Agua
- (Opcional) Sal tradicional o una pastilla de caldo de carne
Elaboración paso a paso
Preparar la base
Si es posible, utiliza una cazuela de barro, aunque cualquier cazuela amplia servirá. Añade un buen chorro de aceite de oliva y sofríe el magro de cerdo salpimentado hasta que esté bien dorado.
El sofrito, la clave
Incorpora la cebolleta cortada fina, incluyendo la parte verde más tierna. Sofríe hasta que prácticamente se funda con la carne. Añade el tomate rallado y cocina sin prisa: un buen sofrito debe quedar bien confitado y sabroso.
La col, ingrediente estrella
Añade la col cortada en juliana muy fina. Aunque parezca mucha cantidad, reducirá considerablemente. Salpimenta y deja que sofría unos minutos hasta que haya reducido aproximadamente a la mitad.
El resto de verduras
Incorpora las alcachofas cortadas finas, los tirabeques, la coliflor y el perejil picado. Da un par de vueltas para integrar todos los ingredientes.
Sabor y cocción
Rectifica de sal y pimienta, añade una cucharada de pimentón dulce y cubre con agua, sin excederte: solo lo justo para cubrir la verdura. Puedes salar con sal tradicional o añadir una pastilla de caldo, según prefieras. Tapa y deja cocinar unos 20 minutos.
El pan de sopas
Tras unos 30 minutos de cocción suave, retira aproximadamente la mitad del contenido de la cazuela. Coloca el pan de sopas, deja que se impregne bien y añade el resto del guiso por encima.
El toque final
El último paso, imprescindible: un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en crudo. Tapa y deja reposar y confitar unos 10 minutos más.
Esta receta es la prueba perfecta de que la cocina tradicional es mucho más sencilla de lo que pensamos. Bon profit!
