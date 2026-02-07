Volver a lo nuestro: sopas mallorquinas fáciles y de siempre

Hay recetas que no necesitan reinterpretarse ni complicarse. Solo piden tiempo, buen producto y memoria. Este mes, Cooking Marga nos invita a volver a la cocina de casa, a esas recetas que han pasado de generación en generación y que demuestran que la cocina mallorquina no solo es sabrosa, sino también sencilla y perfectamente adaptable al día a día.

Las sopas mallorquinas son el mejor ejemplo: un plato pensado para aprovechar lo que hay en la huerta y en la despensa, y que con pocos ingredientes ofrece un resultado reconfortante y lleno de sabor. Una receta que se cocina sin prisa, pero sin complicaciones, y que sigue siendo tan actual como entonces.

Ingredientes

Magro de cerdo (cabeza de lomo)

Col blanca

Coliflor

Cebolletas (aprovechando también la parte verde más tierna)

Alcachofas

Tirabeques

Perejil fresco

2 tomates rallados

Pimentón dulce

Pan de sopas mallorquinas

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Agua

(Opcional) Sal tradicional o una pastilla de caldo de carne

Elaboración paso a paso

Preparar la base

Si es posible, utiliza una cazuela de barro, aunque cualquier cazuela amplia servirá. Añade un buen chorro de aceite de oliva y sofríe el magro de cerdo salpimentado hasta que esté bien dorado.

El sofrito, la clave

Incorpora la cebolleta cortada fina, incluyendo la parte verde más tierna. Sofríe hasta que prácticamente se funda con la carne. Añade el tomate rallado y cocina sin prisa: un buen sofrito debe quedar bien confitado y sabroso.

La col, ingrediente estrella

Añade la col cortada en juliana muy fina. Aunque parezca mucha cantidad, reducirá considerablemente. Salpimenta y deja que sofría unos minutos hasta que haya reducido aproximadamente a la mitad.

El resto de verduras

Incorpora las alcachofas cortadas finas, los tirabeques, la coliflor y el perejil picado. Da un par de vueltas para integrar todos los ingredientes.

Sabor y cocción

Rectifica de sal y pimienta, añade una cucharada de pimentón dulce y cubre con agua, sin excederte: solo lo justo para cubrir la verdura. Puedes salar con sal tradicional o añadir una pastilla de caldo, según prefieras. Tapa y deja cocinar unos 20 minutos.

El pan de sopas

Tras unos 30 minutos de cocción suave, retira aproximadamente la mitad del contenido de la cazuela. Coloca el pan de sopas, deja que se impregne bien y añade el resto del guiso por encima.

El toque final

El último paso, imprescindible: un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en crudo. Tapa y deja reposar y confitar unos 10 minutos más.

Esta receta es la prueba perfecta de que la cocina tradicional es mucho más sencilla de lo que pensamos. Bon profit!