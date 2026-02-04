Nano Coffee Lab: un pequeño laboratorio para grandes cafés

Nano Coffee Lab es una de esas cafeterías donde el café no solo se sirve: se piensa, se cuida y se cuenta. Belén y Luciano, la pareja que la gestiona, llevan años en el mundo del café de especialidad, y esa experiencia se nota enseguida. Su forma de trabajar es serena, precisa, casi quirúrgica, pero siempre con una amabilidad que hace que uno se sienta invitado a quedarse un poco más.

El espresso es, quizá, su mejor carta de presentación. Limpio, equilibrado y pleno de matices, para mí es de los más impecables que pueden probarse hoy en Palma. Pero donde Nano Coffee Lab se vuelve realmente singular es en su menú de filtrados a partir de granos congelados: una pequeña reserva de cafés especiales procedentes de fincas destacadas y lotes poco habituales. Los preparan con métodos pensados para resaltar cada detalle del grano, ofreciendo tazas que muestran la mejor versión de cada origen.

En ese equilibrio entre técnica y sensibilidad está su esencia. Nano Coffee Lab hace honor a su nombre: funciona como un pequeño laboratorio donde todo se prueba, se ajusta y se busca siempre la mejor taza posible. Nada pretencioso, simplemente un lugar donde la calidad importa y se nota.

Carrer de Can Asprer, 2, Centre, 07012 Palma, Illes Balears

https://www.instagram.com/nano.coffeelab/