Aceite Tianna Negre: el valor de saber esperar

En Tianna Negre cuidamos con mimo 2,5 hectáreas de olivos ecológicos, un pequeño paisaje mediterráneo que marca nuestro ritmo y nuestra forma de entender el aceite. La naturaleza no entiende de prisas ni de calendarios fijos, y el olivo, sabio y paciente, nos lo recuerda cada año.

La cosecha 2024–2025 fue nula: los olivos no produjeron ni una sola aceituna. Sin embargo, esta campaña la naturaleza ha vuelto a mostrarnos su cara generosa y hemos podido elaborar 3.000 litros de aceite de oliva virgen extra ecológico, procedente íntegramente de la variedad arbequina.

Este comportamiento responde a la vecería, un fenómeno natural del olivo por el cual un año es muy productivo y al siguiente apenas produce o no produce, dedicando su energía a recuperarse y a preparar la siguiente cosecha. Entender y respetar la vecería forma parte de nuestra manera de trabajar la tierra.

La calidad de este aceite es, sencillamente, estupenda. La excelente sanidad de las aceitunas, cultivadas bajo criterios ecológicos, junto con una extracción suave en frío, ha dado como resultado un aceite limpio, aromático y lleno de matices. Un arbequina delicado, equilibrado y fiel al carácter de nuestra tierra.

Actualmente, el aceite Tianna Negre se encuentra en proceso de embotellado y saldrá al mercado en las próximas semanas. Es el resultado de la paciencia, del trabajo bien hecho y de la confianza en la naturaleza. Porque cuando se respetan sus tiempos, ella siempre responde.