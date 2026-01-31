Mallorca vuelve a brindar en FEVI, el Festival del vino
El 16 de febrero, el Palau de Congressos acoge la novena ediciónde la feria, con más de cien estands, previsión de superar los 2.000 visitantes y un programa especial por los 25 años de Catavinos
Febrero marca el ritmo del sector líquido en Baleares, y Catavinos llega con la agenda cargada. La distribuidora mallorquina prepara su participación en Horeca, la feria profesional de restauración y hostelería que del 9 al 11 de febrero reunirá a los principales actores del sector. Lo hace con el foco puesto en el gran evento que organiza bianualmente: FEVI, el Festival del vino 2026 de Mallorca, una de las ferias más reconocidas del calendario vitivinícola balear.
FEVI celebrará su novena edición el lunes 16 de febrero, de 11:00 a 20:00 horas, en el Palau de Congressos de Palma por quinta edición consecutiva. Un encuentro pensado para profesionales, con más de cien expositores, bodegas y empresas del sector, tanto de Baleares, como de España y de otros países.Presentarán referencias que Catavinos distribuye en exclusiva, entrevinos, destilados premium, propuestas 0,0 alcohol, sakes, vermut y bebidas funcionales sin alcohol. Un escaparate para degustar,apreciar tendencias y conocer a quienhay detrás de una marca.
En la edición de 2024, FEVI superó los 1.800 visitantes. Y este año, impulsado por el crecimiento de la clientela de Catavinos, la organización prevé rebasar los 2.000 asistentes, reflejo de su papel como foro de negocio, formación e inspiración para la hostelería y el retail especializado.
La edición 2026 tendrá además un significado especial. Catavinos cumple 25 años en marzo y lo celebrará en FEVI con dos concursos. Por un lado, lacata a ciegas, que arranca a las 10:30 h, con plazas para 40 concursantes y premios en cheques regalo de 1.000 €, 500 € y 300 € para los tres primeros clasificados (inscripciones en daniel@islacatavinos.com). A continuación, a las 12:00 h, será el turno del concurso de coctelería, también con cheques regalo de 1.000 €, 500 € y 300 €, con aforo de 16 participantes. En este caso, la convocatoria cuenta con la organización de la Associació de Bartenders de les Illes Balears (inscripciones en info@baleartender.com).
Detrás de FEVI está la filosofía de una empresa que ha ido más allá del papel de distribuidora. Fundada en 2001 en Palma, Catavinos trabaja como detallista y mayorista, distribuye, importa y exporta, y desde su base en Can Valero abastece cada día a restaurantes, hoteles y tiendas especializadas. Su espacio Sólido Lyquido, con cocina profesional y salas de cata, funciona como punto de encuentro para talleres, maridajes y experiencias, y su propuesta Jueves Lyquidos resume el espíritu de la casa el primer y tercer jueves de cada mes. Curiosidad, disfrute y aprendizaje sin fronteras, del sake al vermut, pasando por las bebidas sin alcohol.
Para miembros del club o clientes con ficha, Catavinos ofrece invitación personal recogida en tienda, y el público particular no cliente puede adquirir entrada por 25 euros.
