Mallorca vuelve a brindar en FEVI, el Festival del vino

Febrero marca el ritmo del sector líquido en Baleares, y Catavinos llega con la agenda cargada. La distribuidora mallorquina prepara su participación en Horeca, la feria profesional de restauración y hostelería que del 9 al 11 de febrero reunirá a los principales actores del sector. Lo hace con el foco puesto en el gran evento que organiza bianualmente: FEVI, el Festival del vino 2026 de Mallorca, una de las ferias más reconocidas del calendario vitivinícola balear.

FEVI celebrará su novena edición el lunes 16 de febrero, de 11:00 a 20:00 horas, en el Palau de Congressos de Palma por quinta edición consecutiva. Un encuentro pensado para profesionales, con más de cien expositores, bodegas y empresas del sector, tanto de Baleares, como de España y de otros países.Presentarán referencias que Catavinos distribuye en exclusiva, entrevinos, destilados premium, propuestas 0,0 alcohol, sakes, vermut y bebidas funcionales sin alcohol. Un escaparate para degustar,apreciar tendencias y conocer a quienhay detrás de una marca.

En la edición de 2024, FEVI superó los 1.800 visitantes. Y este año, impulsado por el crecimiento de la clientela de Catavinos, la organización prevé rebasar los 2.000 asistentes, reflejo de su papel como foro de negocio, formación e inspiración para la hostelería y el retail especializado.

La edición 2026 tendrá además un significado especial. Catavinos cumple 25 años en marzo y lo celebrará en FEVI con dos concursos. Por un lado, lacata a ciegas, que arranca a las 10:30 h, con plazas para 40 concursantes y premios en cheques regalo de 1.000 €, 500 € y 300 € para los tres primeros clasificados (inscripciones en daniel@islacatavinos.com). A continuación, a las 12:00 h, será el turno del concurso de coctelería, también con cheques regalo de 1.000 €, 500 € y 300 €, con aforo de 16 participantes. En este caso, la convocatoria cuenta con la organización de la Associació de Bartenders de les Illes Balears (inscripciones en info@baleartender.com).

Detrás de FEVI está la filosofía de una empresa que ha ido más allá del papel de distribuidora. Fundada en 2001 en Palma, Catavinos trabaja como detallista y mayorista, distribuye, importa y exporta, y desde su base en Can Valero abastece cada día a restaurantes, hoteles y tiendas especializadas. Su espacio Sólido Lyquido, con cocina profesional y salas de cata, funciona como punto de encuentro para talleres, maridajes y experiencias, y su propuesta Jueves Lyquidos resume el espíritu de la casa el primer y tercer jueves de cada mes. Curiosidad, disfrute y aprendizaje sin fronteras, del sake al vermut, pasando por las bebidas sin alcohol.

Para miembros del club o clientes con ficha, Catavinos ofrece invitación personal recogida en tienda, y el público particular no cliente puede adquirir entrada por 25 euros.