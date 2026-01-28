¿Qué pedimos en… Little Jarana?
Restaurante íntimo donde la cocina, el vino y el ritmo lo son todo.
Pequeño, casi secreto, con cinco mesas y una barra donde todo pasa a la vista, sin artificio.
Es más que evidente que Abraham Artigas, el padre de la criatura, ha montado el restaurante al que le gustaría ir. Un proyecto que le apasiona y se nota, vaya si se nota. En Little Jarana suena la música y los cocineros, que también hacen las veces de camareros, se mueven en una especie de baile perfectamente sincronizado entre la barra y las mesas. En este pequeño templo gastronómico no hay refrescos, ni cervezas, tampoco vermuts o cócteles, sólo vinos, muchos y buenos vinos, y también agua, mucha agua con o sin gas. Nada más. Nada menos.
La carta, escrita a mano sobre un papel blanco, es corta, estacional y cada 15 días despide a todos sus platos menos a dos: las anchoas con mantequilla y los gnocchis con berberechos y botarga. Esos dos, por ahora, no se mueven. Y menos mal.
La anchoa perfecta existe y si no existe ésta se le parece mucho. De lomo terso, color rosáceo, salinidad justa, carnosa y jugosa. Una delicia a la que los cítricos le sientan fenomenal. Y los gnocchis, ¡ay, los gnocchis!, cremosos, melosos y bañados en una beurre blanc con berberechos y botarga que invita a rebañar sin mucho sonrojo.
Cómo no va a ser una fiesta Little Jarana si tiene todo lo esencial para ser feliz: comida, bebida, música y gente dispuesta a pasarlo bien. Una jarana en toda regla.
