Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cafeterías de EspecialidadSuspensión Director Son CanalsOkupas Secar de la RealCierre AbacusEl Tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

¿Qué pedimos en… Little Jarana?

Restaurante íntimo donde la cocina, el vino y el ritmo lo son todo.

Anchoas con mantequilla en Little Jarana

Anchoas con mantequilla en Little Jarana / Marta Pérez

Marta Pérez

Pequeño, casi secreto, con cinco mesas y una barra donde todo pasa a la vista, sin artificio.

Es más que evidente que Abraham Artigas, el padre de la criatura, ha montado el restaurante al que le gustaría ir. Un proyecto que le apasiona y se nota, vaya si se nota. En Little Jarana suena la música y los cocineros, que también hacen las veces de camareros, se mueven en una especie de baile perfectamente sincronizado entre la barra y las mesas. En este pequeño templo gastronómico no hay refrescos, ni cervezas, tampoco vermuts o cócteles, sólo vinos, muchos y buenos vinos, y también agua, mucha agua con o sin gas. Nada más. Nada menos.

La carta, escrita a mano sobre un papel blanco, es corta, estacional y cada 15 días despide a todos sus platos menos a dos: las anchoas con mantequilla y los gnocchis con berberechos y botarga. Esos dos, por ahora, no se mueven. Y menos mal.

La anchoa perfecta existe y si no existe ésta se le parece mucho. De lomo terso, color rosáceo, salinidad justa, carnosa y jugosa. Una delicia a la que los cítricos le sientan fenomenal. Y los gnocchis, ¡ay, los gnocchis!, cremosos, melosos y bañados en una beurre blanc con berberechos y botarga que invita a rebañar sin mucho sonrojo.

Noticias relacionadas y más

Cómo no va a ser una fiesta Little Jarana si tiene todo lo esencial para ser feliz: comida, bebida, música y gente dispuesta a pasarlo bien. Una jarana en toda regla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents