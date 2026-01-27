Übeck Palma, cocina viajera en Santa Catalina

Übeck, en el barrio de Santa Catalina en Palma, es un lugar en el que sentarte, con amigos o en parjea, para dejar que la carta te lleve a probar el mundo. Desde el Mediterráneo hasta Japón. Desde Latinoamérica a Egipto. El nombre del restaurante responde a la pronunciación del apellido de su creador, Javier Hoeebeeck, con raíces familiares belgas por parte paterna y españolas por parte materna. Este chef con Estrella Michelin reúne en una carta la experiencia acumulada en viajes, formación y trabajo en cocinas de todo el mundo, la misma idea que cuajó en Übeck Manacor. Una cocina de recuerdos y viajes, pero con producto local y temporada como punto de apoyo.

La ejecución del día a día la sostienen los chefs Pablo Izquierdo, cubano, autodidacta y ganador del Campeonato Nacional de cocina vegana con producto mallorquín (con galardón especial al mejor plato dulce), junto con Rafael Pérez, venezolano, que formó equipo con él en esos premios.

La carta reza que “la buena comida no solo alimenta, despierta la curiosidad”. Y la sacia con platos para compartir, probar y repetir. La variedad es notable, y desde el restaurante facilitan a los nuevos clientes una primera selección, con los platos recomendados con el “Sello Übeck”: los takoyakis de pulpo con teriyaki y mayonesa kimchee, y los croquetones de pollo a l’ast con espinacas, cacahuetes y curry.

Hay delicias que saben mejor si se cogen con las manos. Saam de cangrejo de concha blanda, taco de bacalao en tempura con cítricos y mayo curry–togarashi, empanadilla venezolana de carne ahumada con provolone, y los bao de carrillera de cerdo con mayonesa kimchee y encurtidos.

En crudos, la casa enseña músculo con el tiradito de corvina nikkei y el tartar de salmón con aguacate al grill y obleas de arroz frito. Y una de los platos más reconocidos es la berenjena asada con tapenade, duka y tzatziki. Grecia, Mediterráneo y un guiño a Egipto en un mismo plato..

Para seguir, más propuestas creativas. Vieiras con curry, dumplings de langostino con curry thai, udon wok con langostinos crujientes o el bacalao en tempura con basmati especiado y curry thai. Y para rematar, postres que más de uno querrá adjudicarse, como tarta de queso con helado de vainilla y lemon curd, coulant con Lotus y toffee o panacotta de coco con maracuyá.

La novedad más inmediata llega el 28 de enero y se quedará durante dos meses, porque Übeck Palma pone en marcha su menú degustación para quien quiera hacer un viaje completo sin tener que elegir platos. Übeck es, sobre todo, descubrir.