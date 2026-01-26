ACTIVOS MALLORCA
Flor de Sal d’Es Trenc, Mejor Producto Local de Proximidad de Mallorca, en Madrid Fusión 2026
Flor de Sal d’Es Trenc, Alimento Tradicional de las Islas Baleares y Mejor Producto Local de Proximidad según los recientes Premios Gastronómicos de Mallorca, participará en Madrid Fusión 2026, que se celebrará del 26 al 28 de enero en IFEMA Madrid, dentro del stand institucional del Consell Insular de Mallorca
La presencia de Flor de Sal d’Es Trenc se enmarca en la participación del Consell de Mallorca en el congreso gastronómico, donde la institución duplicará su espacio expositivo para promocionar la cocina local, chefs de prestigio y productos de calidad diferenciada, consolidando a la isla como referente gastronómico internacional.
El año 2025 supuso un récord histórico de producción para las Salinas d’Es Trenc, con una cosecha de 130 toneladas de flor de sal, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Junto a Flor de Sal d’Es Trenc, también estarán representadas las marcas Sal Marina Virgen de Mallorca y Sal de Mallorca.
Durante Madrid Fusión 2026 se presentarán nuevos formatos y envases, dirigidos tanto al canal profesional como al consumidor final, manteniendo el carácter artesanal y el vínculo con el entorno natural de Es Trenc. Un anticipo de lo que podrán encontrar en los mejores establecimientos seleccionados, incluidas las 10 tiendas propias en Mallorca y en las cocinas de prestigiosos restauradores internacionales.
El stand de Mallorca acogerá además showcookings en directo con chefs de renombre y la exposición de productos con Denominación de Origen e Indicación Geográfica Protegida.
La edición XXIV de Madrid Fusión bajo el lema “El cliente toma el mando”.Madrid Fusión Alimentos de España celebrará su 24ª edición bajo el lema “El cliente toma el mando”, reflejo de una nueva realidad gastronómica en la que el comensal deja de ser pasivo para convertirse en un cliente informado, exigente y con criterio propio.
- El Ayuntamiento de Palma en el punto de mira: varios aspirantes a bombero denuncian irregularidades en las oposiciones
- La actriz Carme González convierte una antigua carpintería de Manacor en Nuanuu, un espacio de teatro y crecimiento personal
- Tito Cungi, el enigmático fundador de Tito’s
- Abacus echa el cierre en Palma esta semana
- Cortes de tráfico en Palma este domingo por la celebración del 'Correfoc'
- Despiden a una empleada tras comunicar sus planes de boda
- Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
- Prohibido el alquiler legal en Palma