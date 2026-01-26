Flor de Sal d’Es Trenc, Mejor Producto Local de Proximidad de Mallorca, en Madrid Fusión 2026

La presencia de Flor de Sal d’Es Trenc se enmarca en la participación del Consell de Mallorca en el congreso gastronómico, donde la institución duplicará su espacio expositivo para promocionar la cocina local, chefs de prestigio y productos de calidad diferenciada, consolidando a la isla como referente gastronómico internacional.

El año 2025 supuso un récord histórico de producción para las Salinas d’Es Trenc, con una cosecha de 130 toneladas de flor de sal, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Junto a Flor de Sal d’Es Trenc, también estarán representadas las marcas Sal Marina Virgen de Mallorca y Sal de Mallorca.

Durante Madrid Fusión 2026 se presentarán nuevos formatos y envases, dirigidos tanto al canal profesional como al consumidor final, manteniendo el carácter artesanal y el vínculo con el entorno natural de Es Trenc. Un anticipo de lo que podrán encontrar en los mejores establecimientos seleccionados, incluidas las 10 tiendas propias en Mallorca y en las cocinas de prestigiosos restauradores internacionales.

El stand de Mallorca acogerá además showcookings en directo con chefs de renombre y la exposición de productos con Denominación de Origen e Indicación Geográfica Protegida.

