Mallorca se cita con la hostelería en HORECA

HORECA Baleares regresa un año más como el punto de encuentro imprescindible para los profesionales del sector de la hostelería, restauración y catering en las Islas Baleares.

Organizada por Horeca Baleares, esta feria profesional está dirigida a cocineros, gerentes, responsables de compras, propietarios de hoteles, restaurantes y otros agentes del sector que buscan conectar, innovar y potenciar sus negocios.

La 9ª edición en Mallorca se celebrará del 9 al 11 de febrero de 2026 en el Velòdrom Illes Balears (Palma Arena), consolidándose como una de las citas anuales más relevantes para la hostelería y la restauración.

Durante tres días, Horeca Baleares ofrecerá zona de expositores con proveedores de productos y servicios para hoteles, bares, restaurantes y catering; conferencias, talleres y sesiones formativas centradas en gestión empresarial, innovación, sostenibilidad, digitalización y tendencias del sector; un foro Horeca y espacios de debate donde expertos y líderes del sector compartirán ideas y mejores prácticas; y se otorgarán reconocimientos y homenajes a profesionales y proyectos que destacan por su trayectoria, creatividad y compromiso con la hostelería y la gastronomía balear.

HORECA Baleares se ha consolidado como el lugar en el que se anticipan las tendencias que marcarán el futuro de la gastronomía y la hostelería en el archipiélago.