Mallorca se cita con la hostelería en HORECA

La feria profesional reunirá del 9 al 11 de febrero a los principales actores del sector de la restauración. Unas jornadas que se consolidan como el espacio donde la restauración y la hostelería comparten innovación, conocimiento y oportunidades de negocio.

Algunos expositores en la feria Horeca

Marta Pérez

HORECA Baleares regresa un año más como el punto de encuentro imprescindible para los profesionales del sector de la hostelería, restauración y catering en las Islas Baleares.

Organizada por Horeca Baleares, esta feria profesional está dirigida a cocineros, gerentes, responsables de compras, propietarios de hoteles, restaurantes y otros agentes del sector que buscan conectar, innovar y potenciar sus negocios.

La 9ª edición en Mallorca se celebrará del 9 al 11 de febrero de 2026 en el Velòdrom Illes Balears (Palma Arena), consolidándose como una de las citas anuales más relevantes para la hostelería y la restauración.

Durante tres días, Horeca Baleares ofrecerá zona de expositores con proveedores de productos y servicios para hoteles, bares, restaurantes y catering; conferencias, talleres y sesiones formativas centradas en gestión empresarial, innovación, sostenibilidad, digitalización y tendencias del sector; un foro Horeca y espacios de debate donde expertos y líderes del sector compartirán ideas y mejores prácticas; y se otorgarán reconocimientos y homenajes a profesionales y proyectos que destacan por su trayectoria, creatividad y compromiso con la hostelería y la gastronomía balear.

HORECA Baleares se ha consolidado como el lugar en el que se anticipan las tendencias que marcarán el futuro de la gastronomía y la hostelería en el archipiélago.

