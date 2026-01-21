Tres bebidas mallorquinas para saborear enero

Bebida de moda - Guapísimo, la bebida de guapos hecha en Sa Pobla

Casa Miss, el emblemático bar Sa Pobla, ha redefinido la palabra vermut dando con la bebida perfecta.

Sólo los dos dedos de espuma de naranja que coronan el Guapísimo, la bebida estrella de Casa Miss, ya hacen que el viaje hasta Sa Pobla desde cualquier punto de la isla merezca la pena.

Prometido.

Y sí, somos plenamente conscientes de que el vermut ha recuperado el lustre de antaño y al albur de la moda han surgido marcas y variantes para todos los gustos y paladares. Sin embargo, algunas no se suman a la tendencia, la redefinen. Y es que el Guapísimo, bebida hecha con vermut, ha convertido el ritual del aperitivo en una auténtica declaración de estilo.

Nacido de la complicidad entre amigos, clientes y muchas pruebas bien afinadas, Miss Vermut es un vermut propio, artesanal y con personalidad, elaborado junto a Bodegas Túnel y el químico Pep Natta. Por lo que no es casualidad, sino trabajo, que hayan dado con la tecla de la bebida perfecta. O, al menos, la bebida perfecta para los amantes del vermut. Suave, ligera, elegante, equilibrada, sabrosa y de guapos. Qué más se puede pedir.

Reconocido como Mejor Vermut del Mundo en la categoría semi dulce en los World Vermouth Awards 2025, Medalla de Plata Vinari al mejor vermut negro y el Premio a la Mejor Vermutería de Catalunya, Casa Miss ha logrado algo poco común: unir tradición y modernidad sin artificios, con una propuesta honesta, joven y auténtica.

La única pega que le ponemos al Guapísimo es que es absolutamente imposible beber sólo uno. Qué se le va a hacer.

Refresco - Bebidas Puig, el refresco mallorquín con nombre propio

Refrescos Puig / Bebidas Puig

Puig reivindica el sabor local más allá de los grandes clásicos.

Pasadas las fiestas, el cuerpo pide pausa. Menos excesos, más contención y, en muchos casos, una temporadita detox. Pero renunciar a la copa no debería significar volver a los mismos refrescos de siempre.

De raíz mallorquina, Puig forma parte de esa generación de marcas que han acompañado mesas, bares y veranos de la isla desde hace décadas. La resistencia frente a las grandes corporaciones. El sabor de aquí, del kilómetro cero y las vías alternativas. En su variedad de refrescos, Puig apuesta por el producto local, el formato en vidrio y la economía circular que no solo fortalece la industria de la isla, sino que convierte cada botella en una celebración de las raíces.

La clásica Pinya, dulce y clásica; la Taronjada, refrescante y con un 8% de concentrado de zumo de naranja; la Llimonada, el perfecto equilibrio entre dulce y ácido; y la Llima-llimonada, una novedad perfecta para acompañar comidas ligeras o simplemente para refrescarse.

Beber Puig es apostar por lo local, por la tradición y por sabores con historia, sin renunciar a la frescura y al sabor.

Son Bordils Negre, el aliado de la cocina de cuchara

Un tinto ligado a Mallorca que dialoga con la cocina tradicional.

Son Bordils Negre / Son Bordils

Hay algo profundamente reconfortante en los platos de cuchara. Cocinar como acto de reconstrucción del cuerpo y la mente. Recetas que piden pausa, calma y tradición. Frente a ellos —los platos de cuchara— el vino tinto encuentra su mejor escenario: estructura, calidez y la capacidad de acompañar sin prisa.

Son Bordils Negre, un vino profundamente ligado a Mallorca, está concebido desde el respeto al territorio y pensado para acompañar la cocina de la isla sin perder identidad ni carácter propio.

Tiene presencia, pero también frescura; profundidad, pero sin exceso. Es precisamente ese equilibrio el que lo convierte en un vino de los que funcionan bien con platos de fondo, de cuchara o de cocción lenta, donde el sabor manda y el vino debe saber acompañar.

Son Bordils Negre, el tinto emblemático de la bodega, suele combinar variedades tintas clásicas y ofrece equilibrio entre fruta y estructura, ideal para platos como el arròs brut ya que su estructura sostiene la intensidad del plato y su frescura ayuda a equilibrar el conjunto.

Un vino que respeta la cocina sin desaparecer.

Con el frío instalado en nuestras vidas, ¿existe mejor plan que un arròs brut copa de vino tinto en mano? Rotundamente no.