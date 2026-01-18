La Mona, vermutería de barrio, sin inflar el plan
Abrió el pasado noviembre y en menos de dos meses ya nota una acogida excelente
La Mona no pretende ser un sitio al que tengas que planificar ir. Precisamente va de lo contrario. De recuperar ese bar de día a día que se está perdiendo, especialmente en un barrio como Santa Catalina, donde a veces sobran opciones con punto elitista o precios poco accesibles.
Su propuesta se resume en apostar por algo nuevo, pero que al final sea lo de siempre. Una mezcla que sirve igual para la previa que para un domingo, un sábado por la mañana o un tardeo. Y, sobre todo, un lugar donde no hace falta planificar. Llegas, pides algo, picoteas… y te quedas.
En la práctica, eso se traduce en una carta de barra, con especial protagonismo de las gildas (con opciones para todos los gustos) y un servicio rápido, sencillo y sin pretensiones. El precio no se infla por ser Palma o por estar en Santa Catalina, y lo usual es gastarse entre 10 y 20 euros.
El equipo lo forman los socios Claudia y Álex, con Toni como encargado y Sofi en barra. Y el vermut, claro, es protagonista. Se elabora en el propio local, que además trabaja con La Vermutera, con referencias de especialidad mallorquina, de la Península y de Italia.
¿Las recomendaciones del equipo? Todo. Pero si hay que elegir, que sea por lo que mejor define el sitio, que son las gildas (tradicionales o especiales), ensaladilla rusa y la novedad que está ganándose a la barra: dos tostas de ensaladilla, una con anchoa y otra con boquerón.
- Un informe de expertos afirma que la tala de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga fue ilegal
- Cort sustituye a los artistas de uno de los tardeos de Sant Sebastià por un problema administrativo
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje de que iba a explotar una bomba
- Del chalé con piscina al chalé con campo particular de golf: el nuevo símbolo de estatus en la part forana
- El Govern prevé cortar carreteras en Mallorca el día del eclipse de sol
- Mallorca hacia la zona única: Educación elimina las fronteras escolares para “fomentar la libre elección”
- El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos