Cuatro gadgets tecnológicos inesperados que conquistan la cocina gourmet

Innovación para quienes disfrutan cocinando con un punto de vanguardia

Seleccion Manjaria enero

Makro

Marta Pérez

La cocina contemporánea ya no solo evoluciona en técnicas o ingredientes, sino también en los pequeños dispositivos (o cachivaches) que acompañan al cocinero. Algunos artilugios destacan no tanto por ser imprescindibles, sino por aportar precisión, espectáculo o nuevas formas de entender la gastronomía.

Estos cuatro ejemplos que incluimos en la Selección Manjaria del mes de enero demuestran que la tecnología también puede ser creativa y sorprendente.

Envasadora al vacío doméstica

Envasadora al vacío

El Corte Inglés

Ideal para conservar alimentos durante más tiempo y para técnicas como la cocina al vacío o sous vide. Este gadget reduce el desperdicio, ya que puedes envasar y congelar sobras, mantiene intactos sabores y texturas y es perfecto para organizar mejor la despensa o el congelador.

Pistola de ahumado portátil

Pistola de ahumado portátil

Amazon

Un artículo tan llamativo como efectivo. Permite ahumar alimentos, quesos, mantequillas o cócteles en cuestión de segundos, aportando aromas intensos sin necesidad de grandes instalaciones.

Ideal para dar un toque profesional a platos y bebidas desde casa.

Enfriador rápido de bebidas

Enfriador rápido de bebidas

Makro

¿Una botella caliente de vino blanco? ¿De cava? ¿Una cerveza? Este gadget enfría en pocos minutos sin necesidad de congelador ni cubiteras, respetando la textura y evitando diluciones. Un aliado inesperado para improvisar comidas y reuniones.

Ideal para anfitriones desprevenidos o con la cabeza en otro sitio.

Batidora de mano de alta potencia

Batidora de mano de alta potencia

Amazon

Un clásico renovado. Las nuevas batidoras de mano ofrecen mayor potencia, control de velocidad y accesorios intercambiables que facilitan desde cremas y purés hasta salsas, emulsiones o masas ligeras, ocupando poco espacio y con gran versatilidad.

Ideal para tener 10 funcionalidades en un solo producto.

