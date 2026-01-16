Cuatro gadgets tecnológicos inesperados que conquistan la cocina gourmet

La cocina contemporánea ya no solo evoluciona en técnicas o ingredientes, sino también en los pequeños dispositivos (o cachivaches) que acompañan al cocinero. Algunos artilugios destacan no tanto por ser imprescindibles, sino por aportar precisión, espectáculo o nuevas formas de entender la gastronomía.

Estos cuatro ejemplos que incluimos en la Selección Manjaria del mes de enero demuestran que la tecnología también puede ser creativa y sorprendente.

Envasadora al vacío doméstica

Envasadora al vacío / El Corte Inglés

Ideal para conservar alimentos durante más tiempo y para técnicas como la cocina al vacío o sous vide. Este gadget reduce el desperdicio, ya que puedes envasar y congelar sobras, mantiene intactos sabores y texturas y es perfecto para organizar mejor la despensa o el congelador.

Pistola de ahumado portátil

Pistola de ahumado portátil / Amazon

Un artículo tan llamativo como efectivo. Permite ahumar alimentos, quesos, mantequillas o cócteles en cuestión de segundos, aportando aromas intensos sin necesidad de grandes instalaciones.

Ideal para dar un toque profesional a platos y bebidas desde casa.

Enfriador rápido de bebidas

Enfriador rápido de bebidas / Makro

¿Una botella caliente de vino blanco? ¿De cava? ¿Una cerveza? Este gadget enfría en pocos minutos sin necesidad de congelador ni cubiteras, respetando la textura y evitando diluciones. Un aliado inesperado para improvisar comidas y reuniones.

Ideal para anfitriones desprevenidos o con la cabeza en otro sitio.

Batidora de mano de alta potencia

Batidora de mano de alta potencia / Amazon

Un clásico renovado. Las nuevas batidoras de mano ofrecen mayor potencia, control de velocidad y accesorios intercambiables que facilitan desde cremas y purés hasta salsas, emulsiones o masas ligeras, ocupando poco espacio y con gran versatilidad.

Ideal para tener 10 funcionalidades en un solo producto.