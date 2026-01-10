Receta
Potaje de garbanzos con rape y gambón: el plato de cuchara que pide enero
Una invitación que nos propone Cooking Marga para cocinar en casa este invierno, con sencillez y mucho sabor.
Reconfortante, sabroso y fácil de preparar. Así es la propuesta de este mes que llega de la mano de Cooking Marga, quien vuelve a demostrarnos que no hace falta complicarse demasiado para comer bien en casa. En su perfil de Instagram, Marga comparte cada sábado recetas sencillas, pensadas para el día a día y elaboradas con ingredientes que se encuentran fácilmente, ideales para resolver comidas caseras con mucho sabor.
En esta ocasión nos propone un delicioso potaje de garbanzos con rape y gambón, un plato de cuchara de los que apetecen en invierno: nutritivo, equilibrado y con ese punto marinero que lo convierte en una opción completa y muy apetecible.
Ingredientes
- Colas de rape
- Gambones
- Garbanzos cocidos
- Espinacas
- Fumet de pescado
- Cebolla
- Ajo
- Perejil
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Elaboración
Salpimentamos las colas de gambón y las salteamos en una cazuela con un poco de aceite, vuelta y vuelta. Las retiramos y reservamos.
En el mismo aceite, sofreímos los ajos y el perejil bien picados. A continuación, añadimos la cebolla picada y dejamos que se poche hasta que esté bien reducida y dorada. Mientras tanto, cortamos las colas de rape en trozos.
Cuando el sofrito está listo, incorporamos los garbanzos escurridos y les damos un par de vueltas. Añadimos el fumet de pescado, un poco de agua y las espinacas. Aunque parezcan muchas, reducirán considerablemente durante la cocción. Dejamos cocinar unos 10 minutos.
Pasado este tiempo, añadimos el rape y dejamos que el potaje haga chup chup durante unos 5 minutos. Por último, incorporamos los gambones reservados, cocinamos unos minutos más y ya lo tenemos listo para servir.
Un plato de cuchara sencillo, sabroso y perfecto para entrar en calor en estos fríos días de invierno.
Bon profit!
