El café
Descubrimos La Chemex en Orígenes (Santa Catalina), el café que se sirve despacio
Nacida hace más de 80 años, sigue siendo una de las formas más tranquilas y sociales de preparar café.
Cafeymas
La Chemex es un método de café filtrado, pero también es un objeto que llama la atención nada más verlo. Tiene un diseño limpio, casi de laboratorio, que muchos asocian con algo nórdico o muy actual. Sin embargo, su origen es alemán y nació a principios de los años 40. No es ninguna moda reciente, aunque lo parezca.
Más allá de lo estético, la Chemex plantea otra manera de tomar café. La preparación es tranquila, sin prisas, y el resultado suele ser una cantidad mayor de la habitual. No es un café para una sola taza ni para beber rápido. Es un café pensado para servir y compartir.
Así lo entiende Barbi, barista y socia de Orígenes, para quien la Chemex tiene un significado muy especial:
“Siento que es un café compartido, como cuando tenemos amigos en casa. Es un momento que se vive en compañía. Me recuerda al mate: una bebida abundante, que se sirve despacio y que se disfruta juntos”.
Quizá ahí esté su encanto. La Chemex no es solo un método para hacer café, sino una excusa para parar un poco y sentarse a compartirlo.
- La suerte sonríe a Mallorca en la Lotería del Niño: el primer premio cae en Sóller
- El popular bar Three Lions del Paseo Marítimo de Palma pierde la licencia de café concierto tras las denuncias de los vecinos por ruidos
- Muere el alemán al que atacaron dos adolescentes en Palma tras un año en coma
- El personal del aeropuerto de Palma denuncia trabajar a 15 grados por las obras: 'Estamos con abrigos y bufandas en facturación
- Vacaciones en Mallorca: estos son los nuevos hoteles que abrirán en 2026
- La nieve sorprende en Mallorca: empieza a nevar en Son Torrella
- Estos son los dos nuevos artistas confirmados para las fiestas de Sant Sebastià 2026 de Palma
- Muere el fotógrafo mallorquín Miguel Font: un adiós en blanco y negro