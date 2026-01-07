Descubrimos La Chemex en Orígenes (Santa Catalina), el café que se sirve despacio

La Chemex es un método de café filtrado, pero también es un objeto que llama la atención nada más verlo. Tiene un diseño limpio, casi de laboratorio, que muchos asocian con algo nórdico o muy actual. Sin embargo, su origen es alemán y nació a principios de los años 40. No es ninguna moda reciente, aunque lo parezca.

Más allá de lo estético, la Chemex plantea otra manera de tomar café. La preparación es tranquila, sin prisas, y el resultado suele ser una cantidad mayor de la habitual. No es un café para una sola taza ni para beber rápido. Es un café pensado para servir y compartir.

Así lo entiende Barbi, barista y socia de Orígenes, para quien la Chemex tiene un significado muy especial:

“Siento que es un café compartido, como cuando tenemos amigos en casa. Es un momento que se vive en compañía. Me recuerda al mate: una bebida abundante, que se sirve despacio y que se disfruta juntos”.

Quizá ahí esté su encanto. La Chemex no es solo un método para hacer café, sino una excusa para parar un poco y sentarse a compartirlo.