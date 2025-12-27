Macià Batle vuelve a unir arte y vino en Navidad con una etiqueta firmada por Miquel Salom

En Bodegas Macià Batle, la Navidad no se entiende solo como una fecha marcada en el calendario, sino como un ritual que combina tradición, creatividad y excelencia. Desde finales de los años noventa, la firma mallorquina ha hecho del binomio arte y vino su seña de identidad más reconocible, un concepto que alcanza su máxima expresión cada mes de diciembre con la presentación de un vino muy especial.

La Col·lecció Privada es el proyecto más personal de la bodega y también el más simbólico. Se trata de su vino de mayor ambición, elaborado únicamente en ocasiones señaladas y concebido como una pieza única, tanto por lo que encierra la botella como por lo que la envuelve. Desde 1998, cada añada luce una etiqueta creada expresamente por un artista, una obra original e irrepetible que convierte cada botella en un objeto de colección.

La edición 2022 da un paso más en esta filosofía con la colaboración de Miquel Salom, artista y fotógrafo de Santa Maria del Camí. Su aportación no es una simple imagen, sino un linotipo único, realizado con una cámara primitiva que permite una sola impresión, imposibilitando cualquier reproducción posterior. El resultado es una etiqueta que no solo acompaña al vino, sino que dialoga con él desde la autenticidad y la emoción.

La etiqueta de Col·lecció Privada de la presente Navidad, ilustrada por el artista local Miquel Salom. / Macià Batle

En el interior de la botella, Macià Batle vuelve a rendir homenaje al territorio. La base de la Col·lecció Privada es el Manto Negro, la variedad autóctona de Mallorca que la bodega ha defendido históricamente. Consciente de su carácter y también de sus límites, se complementa con Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah, logrando un coupage equilibrado y profundo.

El tiempo es otro de los grandes protagonistas. El vino permanece entre 18 y 24 meses en barricas de roble francés, seguido de dos años adicionales en botella, hasta completar un proceso de alrededor de cuatro años antes de llegar al consumidor. Este largo recorrido se traduce en un perfil aromático complejo, con notas de madera noble, ahumados, matices balsámicos y una fruta madura que recuerda a compotas, moras y frutos del bosque.

Estructurado, amplio y elegante en boca, la Col·lecció Privada está pensada para celebraciones importantes, y pocas lo son tanto como la Navidad. No es casual que Macià Batle reserve este vino para esas fechas: es un brindis que resume su manera de entender el vino como cultura, paciencia y expresión artística.

Que en esta ocasión el artista elegido sea también de Santa Maria añade un valor emocional extra. Por primera vez, la bodega presenta una etiqueta firmada por un creador del mismo municipio que la vio nacer, cerrando así un círculo de identidad, territorio y orgullo compartido.