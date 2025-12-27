Jueves, el día de los descubrimientos en Catavinos

Los Jueves Lyquidos nacieron en Catavinos con la clara intención de ampliar horizontes alrededor de bebidas que se pueden encontrar y descubrir en sus instalaciones. Al frente están dos perfiles complementarios. El sumiller Daniel Arias y el bartender spirit manager Iacopo Indino. Juntos han creado un espacio que permite acercarse al mundo líquido con curiosidad, abarcando vino, destilados, fermentados, aperitivos y coctelería. La experiencia está pensada para disfrutar, pero también para aprender mediante la participación.

En diez ediciones ya celebradas, el recorrido ha sido amplio. El equipo se embarcó en un viaje a Champagne de la mano de pequeños elaboradores, lo que permitió abordar una comparativa con espumosos nacionales para afinar la percepción y mirar más allá de las etiquetas. También viajó a Japón para adentrarse en el universo del sake y acercarse a su cultura, sus estilos y su forma de acompañar la mesa.

La iniciativa se ha permitido explorar formatos y tendencias menos habituales. Han aparecido vinos en presentaciones poco conocidas como el bag in box. Se han probado vinos sin alcohol, kombuchas y bebidas funcionales y saludables. Han pasado por la sala vinos excepcionales de bodegas nacionales y, en paralelo, productos pensados para la coctelería, entre ellos preparados, purés y frutas deshidratadas. También han tenido protagonismo los vermuts y el agave, además de propuestas de armonías con vino.

El programa ha sumado encuentros entre coctelería y café, sidras biodinámicas y licores de aperitivo. Y no ha faltado el sabor más local con el palo de Mallorca y los licores de almendra, limón y naranja de Mallorca. A esa línea se han añadido cordiales y elaboraciones con frutas y verduras del huerto de Iacopo y del campo mallorquín. También han encontrado su lugar los vinos de Jerez y los fortificados, que muestran cómo la tradición puede seguir sorprendiendo cuando se cuenta bien.

Todo sucede en un cuidado ambiente musical que envuelve la experiencia, en que participa con frecuencia el DJ Vinos y Vinilos. El espacio también se transforma con exposiciones itinerantes y con la colaboración de artistas del colectivo Knackart Show, que cada mes aportan su mirada y decoran el espacio Sólido y Lyquido.

Los Jueves Lyquidos se celebran el primer y el tercer jueves de cada mes. Al cerrar este ciclo, Daniel Arias se despide con un mensaje que resume el espíritu del proyecto: «Nos vemos en 2026 con más ganas que