Del 'latte art' al 'street art' del sudeste asiático: conoce los cursos y talleres de la Escuela de Hotelería

Taller de "street food" del sudeste asiático

Fecha: 22/01/2026

Duración: 2h y 30 min - Horario: 17 a 19:30 h.

La comida callejera o "street food" constituye una de las expresiones más auténticas y accesibles de la gastronomía mundial. En el sudeste asiático, este fenómeno alcanza una relevancia singular la calle se convierte en el principal escenario gastronómico: el espacio donde se cocina se come y se comparte.

En este taller podrás aprender cómo se preparan las recetas de Pollo Satay, plato muy representativo de la cocina de Indonesia, el Banh Mi, plato de la cocina vietnamita influenciado por el período colonial francés y el Pad Kra Pao uno de los platos más consumidos en Tailandia.

Taller impartido por el Chef Daniel Alonso, incluye recetas y degustación.

Taller de SUSHI (2ª edición)

Fecha de inicio: 29/01/2026

Duración: 2 h y 30 min. – Horario: 17:00 a 19:30 h.

Taller de sushi de nivel básico para aficionados.

En este taller aprenderás a preparar sushi con tus propias manos. Se trata de un taller teórico-práctico. Aprenderás todos los trucos de preparación del arroz (lavado, enfriamiento, cocción, sazón, mezcla), siendo la preparación del arroz el paso más importante y el verdadero secreto para hacer un buen sushi.

Podrás preparar y degustar tu propio Maki, Uramaki o Nigiri.

Taller impartido por la Chef Ahlam Bahri, alma creativa del restaurante Yumee (Port d’Alcúdia). Formada en la Escola d’Hoteleria de las Illes Balears.

Taller de Barista II, latte art

Fecha de inicio: 05/02/2026

Duración: 2h y 30 min – Horario: 17:00 a 19:30 h

Taller teórico y práctico para todo tipo de público.

Número limitado de plazas a 12 alumnos máximo.

Con este taller te introduciremos en el conocimiento del mundo del latte art. Aprenderás el origen de la palabra barista, que es un barista y cuáles son sus funciones, los utensilios que se utilizan, la importancia de la leche y los distintos métodos del latte art.

Imparte el taller el profesor del Departamento de Restauración de la EHIB Víctor Calvo.

Curso de Vinificación

Fecha de inicio: 09/02/2026

Duración: 30 horas – Horario: 16:00 a 19:00 h.

Curso de 30 horas de duración, impartido en 10 sesiones de 3 horas, todos los lunes de 16:00 a 19:00 h.

La enseñanza será presencial (teórico-práctica).

Se ofrecen 12 plazas - Plazas limitadas para ofrecer una atención personalizada a los alumnos

Número mínimo de 6 alumnos para la impartición del curso

En este curso se enseñarán las técnicas para la iniciación a la elaboración y la degustación de vinos, así como las nociones básicas sobre la elaboración de vinos blancos, rosados, negros y espumosos.

Dirigido a inexpertos y consumidores sin formación previa.

Imparte el curso el profesor Jaume Ripoll.

Taller de pan casero I

Fechas: 11 y 12 de febrero 2026

Duración: 5 h (dos sesiones)

Horario: 17 a 19:30 h.

Curso práctico donde los asistentes elaborarán su propio pan y se lo podrán llevar a casa.

Aprenderás que tipos de harina utilizar, masas madre, fermentos y pies de masa.

Elaboración de pan sin amasado.

Pan con alta hidratación (Chapata).

Pan de masa madre con fermentación de baja temperatura.

Diferentes formatos de pan y acabados diversos (glaseados y semillas).

El taller incluye recetario completo y degustación final.

Taller impartido por el profesor de la EHIB, Pedro Riera Rigo.

Curso de Pizza Clásica Italiana

Fecha de inicio: 24/02/2026

Duración: 24 h (8 horas diarias)

Horario: 9:00 a 17:00 h - Fechas: 24,25 y 26 de febrero 2026

Curso teórico y práctico de tres jornadas intensivas de 8 horas, impartido en EHIB por Scuola Italina Pizzaioli

En este curso podrás aprender teoría sobre trigos y harinas, técnicas de amasado y elaboración de masa, control de tiempos y temperaturas de fermentación de la masa. Técnicas de elaboración de la masa y de horneado Pizza Classica, Pizza Lingua Romana y Pizza Napoletana Contemporanea.