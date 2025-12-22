Selección Manjaria - Especial Navidad

La Navidad es tiempo de dos cosas: reunirse alrededor de una mesa y hacer regalos. En esta edición especial de Selección Manjaria, reunimos cuatro utensilios gastronómicos que combinan diseño, utilidad y ese punto de deseo que convierte un objeto cotidiano en un regalo memorable. Piezas pensadas para disfrutar ahora y seguir usando mucho después de que se apaguen las luces del árbol.

Máquina gasificadora SMEG negro mate

Convertir el agua en una bebida especial es tan sencillo como pulsar un botón. La máquina gasificadora de SMEG permite preparar agua con gas al momento, sin cables ni complicaciones, con el inconfundible diseño retro de la marca. En acabado negro mate, es tan funcional como decorativa: un imprescindible para quienes cuidan los detalles también en la mesa.

Gasificadora SMEG / Archivo Trends

Vela de porcelana Zermatt

Las piezas de decoración navideña también pueden ser sutiles. Esta vela de porcelana aporta una luz cálida y elegante, perfecta para acompañar sobremesas largas y cenas sin prisas. Un objeto que decora, crea ambiente y encaja tanto en una mesa festiva como en un rincón del salón durante todo el invierno.

Vela porcelana Zermatt / Archivo Trends

Cuchillo Gyutoh 20 cm Miyabi Koya 4000FC

Precisión japonesa al servicio de la cocina doméstica. El cuchillo Gyutoh de Miyabi, equivalente al cuchillo de chef occidental, destaca por su filo excepcional, equilibrio y ligereza. Ideal para cortar carne, pescado o verduras. Un regalo pensado para quienes disfrutan cocinando y saben apreciar una buena herramienta.

Cuchillo Gyutoh / Archivo Trends

Taza Trend “Just Coffee”

A veces, el mejor regalo es el más sencillo. Esta taza de líneas limpias y mensaje directo está pensada para los amantes del café sin artificios. Cómoda, resistente y con un diseño contemporáneo, es perfecta para empezar el día con una buena taza entre las manos.