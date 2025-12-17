Lo exótico
L’informal Tacos inaugura Lo Exótico, la nueva sección de Mallorca Delicia
En esta primera entrega, viajamos a México sin salir de Palma descubriendo L’informal Tacos y sus sabores llenos de frescura y creatividad.
Mallorca Delicia inaugura una nueva sección para los paladares más inquietos: Lo Exótico, un espacio donde recorreremos las cocinas del mundo sin salir de la isla. Una invitación a descubrir sabores, tradiciones y propuestas gastronómicas nacionales e internacionales que enriquecen la escena culinaria mallorquina.
Primera parada: México
Iniciamos este viaje hacia México con una parada imprescindible: L’informal Tacos. Un restaurante que traslada el espíritu del street food mexicano a Mallorca a través de recetas llenas de carácter, ingredientes reconocibles y un equilibrio muy bien medido entre intensidad, frescura y sabor. El punto de partida perfecto para una sección que promete dar la vuelta al mundo, plato a plato.
L’informal Tacos no es un restaurante tradicional mexicano ni pretende serlo.
Fue en 2019 cuando Cristian Piedrahita y Sergio Dibella, ambos chefs de profesión que se conocieron trabajando mano a mano en la cocina de Marc Fosh, decidieron unir fuerzas y talento para levantar un nuevo proyecto en la Plaça Nova de la Ferreria. Desde entonces, el local se ha consolidado como una propuesta desenfadada y contemporánea que reinterpreta la cocina mexicana sin perder su esencia, con el taco como hilo conductor y una carta pensada para compartir, disfrutar y volver.
Su carta: tacos, quesadillas, cazuelas… y margaritas
Entre los imprescindibles de la carta destacan las tostadas de atún rojo, marinado en vinagreta de soja y acompañado de guacamole; la cazuela de chilli con carne, intensa y reconfortante; y el clásico taco al pastor, elaborado con cerdo Duroc marinado y asado en trompo. A ellos se suma el taco Korea Town, una propuesta con influencia claramente asiática donde las gambas napadas con salsa agridulce de kimchee, guacamole, sésamo y mayo de chiles, reflejan el carácter creativo del proyecto.
El ambiente de L’informal Tacos es tan diverso como su propuesta: turistas que descubren el local durante su visita a Palma o a través del boca a boca conviven con residentes recomendados que repiten y lo convierten en un fijo. Un crecimiento que se ha traducido también en la reciente ampliación del espacio y en una mirada puesta en el futuro, con la posibilidad de apostar por el take away o incluso abrir un segundo local.
Les seguiremos la pista.
- Los restaurantes reprochan a los hoteleros su 'error' por llevar a la vía judicial las vacaciones de los fijos discontinuos
- La comunidad educativa de Baleares alerta de la propuesta de nueva normativa horaria de la Conselleria: 'Amenaza la atención temprana a niños de 0 a 3 años
- La Guardia Civil de Baleares investiga a la plataforma Tarillium por una ciberestafa de 90.000 euros
- El Govern anuncia una rebaja fiscal para que los propietarios de Baleares no suban los alquileres en 2026
- Mallorca no cuenta ni en turismo
- Juan José Hidgalgo: "Que quede claro que Air Europa no ha cogido ni un euro del contribuyente"
- Desayunar fuera en Mallorca y pagar 7,50 euros: la cuenta que ha encendido las redes
- Cuando Palma empezó a llenarse de hoteles: así era Can Pastilla antes del turismo