Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rebaja fiscal alquileresBellasombra PalmaTorres del TempleSucesos en MallorcaCruceros en MallorcaLotería de Navidad
instagramlinkedin

Lo exótico

L’informal Tacos inaugura Lo Exótico, la nueva sección de Mallorca Delicia

En esta primera entrega, viajamos a México sin salir de Palma descubriendo L’informal Tacos y sus sabores llenos de frescura y creatividad.

Informal Tacos

Informal Tacos / Ana Martínez / Informal tacos

Ana Martínez

Mallorca Delicia inaugura una nueva sección para los paladares más inquietos: Lo Exótico, un espacio donde recorreremos las cocinas del mundo sin salir de la isla. Una invitación a descubrir sabores, tradiciones y propuestas gastronómicas nacionales e internacionales que enriquecen la escena culinaria mallorquina.

Primera parada: México

Iniciamos este viaje hacia México con una parada imprescindible: L’informal Tacos. Un restaurante que traslada el espíritu del street food mexicano a Mallorca a través de recetas llenas de carácter, ingredientes reconocibles y un equilibrio muy bien medido entre intensidad, frescura y sabor. El punto de partida perfecto para una sección que promete dar la vuelta al mundo, plato a plato.

L’informal Tacos no es un restaurante tradicional mexicano ni pretende serlo.

Fue en 2019 cuando Cristian Piedrahita y Sergio Dibella, ambos chefs de profesión que se conocieron trabajando mano a mano en la cocina de Marc Fosh, decidieron unir fuerzas y talento para levantar un nuevo proyecto en la Plaça Nova de la Ferreria. Desde entonces, el local se ha consolidado como una propuesta desenfadada y contemporánea que reinterpreta la cocina mexicana sin perder su esencia, con el taco como hilo conductor y una carta pensada para compartir, disfrutar y volver.

Su carta: tacos, quesadillas, cazuelas… y margaritas

Entre los imprescindibles de la carta destacan las tostadas de atún rojo, marinado en vinagreta de soja y acompañado de guacamole; la cazuela de chilli con carne, intensa y reconfortante; y el clásico taco al pastor, elaborado con cerdo Duroc marinado y asado en trompo. A ellos se suma el taco Korea Town, una propuesta con influencia claramente asiática donde las gambas napadas con salsa agridulce de kimchee, guacamole, sésamo y mayo de chiles, reflejan el carácter creativo del proyecto.

El ambiente de L’informal Tacos es tan diverso como su propuesta: turistas que descubren el local durante su visita a Palma o a través del boca a boca conviven con residentes recomendados que repiten y lo convierten en un fijo. Un crecimiento que se ha traducido también en la reciente ampliación del espacio y en una mirada puesta en el futuro, con la posibilidad de apostar por el take away o incluso abrir un segundo local.

Noticias relacionadas y más

Les seguiremos la pista.

TEMAS

Tracking Pixel Contents