L’informal Tacos inaugura Lo Exótico, la nueva sección de Mallorca Delicia

Mallorca Delicia inaugura una nueva sección para los paladares más inquietos: Lo Exótico, un espacio donde recorreremos las cocinas del mundo sin salir de la isla. Una invitación a descubrir sabores, tradiciones y propuestas gastronómicas nacionales e internacionales que enriquecen la escena culinaria mallorquina.

Primera parada: México

Iniciamos este viaje hacia México con una parada imprescindible: L’informal Tacos. Un restaurante que traslada el espíritu del street food mexicano a Mallorca a través de recetas llenas de carácter, ingredientes reconocibles y un equilibrio muy bien medido entre intensidad, frescura y sabor. El punto de partida perfecto para una sección que promete dar la vuelta al mundo, plato a plato.

L’informal Tacos no es un restaurante tradicional mexicano ni pretende serlo.

Fue en 2019 cuando Cristian Piedrahita y Sergio Dibella, ambos chefs de profesión que se conocieron trabajando mano a mano en la cocina de Marc Fosh, decidieron unir fuerzas y talento para levantar un nuevo proyecto en la Plaça Nova de la Ferreria. Desde entonces, el local se ha consolidado como una propuesta desenfadada y contemporánea que reinterpreta la cocina mexicana sin perder su esencia, con el taco como hilo conductor y una carta pensada para compartir, disfrutar y volver.

Su carta: tacos, quesadillas, cazuelas… y margaritas

Entre los imprescindibles de la carta destacan las tostadas de atún rojo, marinado en vinagreta de soja y acompañado de guacamole; la cazuela de chilli con carne, intensa y reconfortante; y el clásico taco al pastor, elaborado con cerdo Duroc marinado y asado en trompo. A ellos se suma el taco Korea Town, una propuesta con influencia claramente asiática donde las gambas napadas con salsa agridulce de kimchee, guacamole, sésamo y mayo de chiles, reflejan el carácter creativo del proyecto.

El ambiente de L’informal Tacos es tan diverso como su propuesta: turistas que descubren el local durante su visita a Palma o a través del boca a boca conviven con residentes recomendados que repiten y lo convierten en un fijo. Un crecimiento que se ha traducido también en la reciente ampliación del espacio y en una mirada puesta en el futuro, con la posibilidad de apostar por el take away o incluso abrir un segundo local.

Les seguiremos la pista.