Lo de siempre
Balneario Illetas, lo de siempre frente al mar
Desde 1958, un clásico de Illetas que se reinventa sin perder su esencia, con cocina mediterránea, buen producto y una terraza que se disfruta también en invierno
Hay lugares que no necesitan explicarse demasiado porque ya son paisaje emocional. Balneario Illetas es uno de ellos. Desde 1958, asomado al Mediterráneo y con vistas privilegiadas a una de las calas más reconocibles, este restaurante es certeza. Se viene a comer bien, a celebrar, a reencontrarse con el mar y con una forma de entender la mesa que Mallorca reconoce al primer vistazo.
A lo largo de los años, se ha reinventado sin perder la esencia. Desde que nació, a partir de un proyecto del arquitecto Francisco Casas Llompart, mantiene ese equilibrio entre tradición y presente. Lo que perdura es el agradable entorno y el cuidado producto. Una mesa bien puesta, el sonido del agua cerca y la sensación de estar exactamente donde toca.
La experiencia empieza antes de sentarse. El camino hacia la terraza, el olor a sal, la luz sobre el azul, todo predispone. Y cuando llega el servicio, se confirma el tono de la casa. Elegante y cercano, con ese punto familiar que no se fuerza. Sin prisa, sin rigidez, con oficio.
En la cocina manda el Mediterráneo. Pescados, mariscos y arroces en una propuesta reconocible, fiel al sabor, sin necesidad de artificios. Y ahí es donde Balneario Illetas demuestra que lo suyo no va de una sola estación. La carta acompaña el calendario con platos de temporada que, cuando llega el fresco, se agradecen de otra manera. No es que el sitio cambie, cambia la isla, y el placer se vuelve más nítido. Con menos ruido alrededor, la terraza se disfruta con otra calma.
Por eso resulta una excelente opción también en invierno. Abre durante todo el año y, en los meses más tranquilos, invita a redescubrir Mallorca desde la mesa, con vistas espectaculares y una propuesta que sigue poniendo el acento en la calidad. Aun así, sería injusto reducirlo a una cuestión de temporada. Illetas funciona porque, haga sol de agosto o luz suave de enero, conserva lo esencial. Hospitalidad, producto, paisaje y tiempo para la sobremesa.
Quizá por eso sigue ahí, década tras década. Porque mientras todo cambia, Balneario Illetas permanece. Actualizado en lo necesario, intacto en lo importante. Uno de esos lugares que justifican la idea de lo de siempre en el mejor sentido posible.
