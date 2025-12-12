Tres bebidas para diciembre: un tinto, una cerveza y una infusión para combatir los excesos

Ribas Negre, un tinto de la tierra que ilumina cualquier mesa de invierno

Cuando llega diciembre y en las mesas imperan los platos de cuchara, recetas familiares y sobremesas que empiezan en comida y pueden llegar a convertirse en cena, uno agradece vinos capaces de acompañar ese ambiente sin imponerse. Entre las propuestas de Bodega Ribas, una de las bodegas más emblemáticas de Mallorca, Ribas Negre destaca por su capacidad de integrarse en cualquier celebración y aportar un toque de armonía mediterránea a cada copa.

El vino ofrece una expresión franca y amable de la Mantonegro, una variedad local mallorquina que se muestra jugosa, con notas de fruta madura y un punto de frescura que sostiene el conjunto. Con una textura sedosa y un paso equilibrado, es un vino que invita a repetir y que acompaña con naturalidad canelones, carnes al horno, aves y quesos locales.

Sin duda, Ribas Negre encaja con esa forma tan nuestra de celebrar: sin grandilocuencias, pero con autenticidad. Una apuesta segura para estas fiestas: un tinto que aporta calidez, identidad y un encanto discreto pero persistente.

Vino de Bodega Ribas / Archivo

Nueva cerveza artesanal Balear 1983, un sorbo de las islas en cada botellín.

Fresca, equilibrada y con vocación de convertirse en imprescindible, Balear 1983 llega para sumar autenticidad al panorama cervecero local.

Mallorca incorpora un nuevo nombre a su creciente escena cervecera: Balear 1983, una cerveza que nace con la intención de capturar ese espíritu mediterráneo donde sencillez y sabor se expresan sin artificios. El número no es casual; es una fecha que evoca raíces, memoria y orgullo balear: es el año que Baleares se constituyó como comunidad autónoma.

Balear 1983 es una cerveza directa, honesta, diseñada para acompañar más que para dominar. Esta nueva lager de 5% se elabora con malta de calidad, lúpulo noble, levadura seleccionada y agua mineral de la Serra de Tramuntana. El resultado es una cerveza de sabor suave, con un punto de dulzor en la malta y un amargor discreto que se cierra en un final seco y limpio.

En un mercado que se diversifica cada año, Balear 1983 entra con una propuesta clara: sabor auténtico, equilibrio y un guiño a las islas que la han visto nacer.

¡Salud y por muchos años!

Cerveza artesanal Balear 1983 / Archivo

La infusión que te devuelve a la vida: el mejor remedio para la resaca

Diciembre tiene dos constantes universales: consumir cine navideño por encima de nuestras posibilidades (se aceptan Los Goonies, ET, Solo en casa, Qué bello es vivir o cualquier película que nos traslade a la infancia) y los brindis que se alargan más de la cuenta. Mucho más de la cuenta. Entre cenas de empresa, comidas familiares y el amigo invisible con los 3 o 4 grupos de amigos, el cuerpo acaba pidiendo auxilio.

Este mes, más que un refresco, os proponemos un aliado sencillo, cálido y efectivo para ese martilleo en las sienes que, lamentablemente, todos conocemos bien: una infusión a base de cardo mariano, que ayuda a que el hígado procese los excesos; jengibre, que alivia náuseas y pesadez; y limón, que aporta frescor, vitamina C y una ligera alcalinización que sienta especialmente bien tras comidas copiosas.

La receta es tan mágica como sencilla: 1 cucharadita de cardo mariano (en planta seca o triturado), 3–4 láminas finas de jengibre fresco, zumo de ¼ de limón y 250 ml de agua.

Para prepararlo: Lleva el agua a hervor suave, añade el cardo mariano y el jengibre, baja el fuego y deja infusionar 8–10 minutos, añade el zumo de limón previamente colado (importante hacerlo al final para conservar aroma y propiedades) y a vivir.