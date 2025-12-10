Para cocinar
Tartaletas de ensaladilla de pulpo: un aperitivo perfecto para esta Navidad
Un bocado festivo, cremoso y con ese punto de sabor y color que convierte un aperitivo sencillo en algo especial.
Ana Martínez
Detrás de esta propuesta está Marga Quetglas, abogada de profesión y cocinera de vocación, el alma detrás de Cooking Marga. Cada sábado comparte en su Instagram una nueva receta a sus seguidores que ya la consideran una referencia en cocina casera apetecible, fácil y con mucho corazón.
Para esta edición, Marga nos enseña a preparar unas tartaletas de ensaladilla de pulpo: una idea perfecta para celebraciones, cenas de Navidad o cualquier comida en la que apetezca sorprender con algo pequeño pero memorable.
Ingredientes
Para la ensaladilla:
- Patatas hervidas
- Pulpo cocido
- Sal
Para la mayonesa de pimentón:
- 1 huevo (a temperatura ambiente)
- 1 cucharadita de pimentón de la Vera
- Sal
- Aceite
Para el montaje:
- Tartaletas crujientes
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal en escamas
- Pimentón de la Vera (para espolvorear)
Elaboración
Lo primero que hacemos es hervir las patatas hasta que estén tiernas. Las dejamos enfriar ligeramente, las pelamos y las machacamos con un poco de sal.
Mientras tanto, troceamos el pulpo: las patas en dados pequeños para que encajen bien en el tamaño de las tartaletas. Reservamos algunos trozos algo más grandes para la decoración final.
Preparamos la mayonesa de pimentón de la Vera, que será el toque distintivo de este bocado. En un vaso batidor mezclamos un huevo a temperatura ambiente, una cucharadita de pimentón, sal y aceite hasta que emulsione.
Unimos la mayonesa con la patata y el pulpo troceado: ya tenemos lista nuestra ensaladilla. Si no vamos a consumir las tartaletas enseguida, guardamos la mezcla en la nevera y rellenamos solo media hora antes de servir.
Llegado el momento, rellenamos las tartaletas y las cubrimos con un poco de la mayonesa que habíamos reservado. En un cuenco aparte, aliñamos con un chorrito de aceite de oliva los trozos grandes de pulpo y los colocamos sobre cada tartaleta.
Para rematar, añadimos un poco de sal en escamas y espolvoreamos pimentón de la Vera, que aporta ese toque rojo navideño tan especial.
Y ya están listas: un aperitivo elegante, fácil de preparar y perfecto para compartir.
Bon profit i bones festes!
