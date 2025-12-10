Tartaletas de ensaladilla de pulpo: un aperitivo perfecto para esta Navidad

Detrás de esta propuesta está Marga Quetglas, abogada de profesión y cocinera de vocación, el alma detrás de Cooking Marga. Cada sábado comparte en su Instagram una nueva receta a sus seguidores que ya la consideran una referencia en cocina casera apetecible, fácil y con mucho corazón.

Para esta edición, Marga nos enseña a preparar unas tartaletas de ensaladilla de pulpo: una idea perfecta para celebraciones, cenas de Navidad o cualquier comida en la que apetezca sorprender con algo pequeño pero memorable.

Ingredientes

Para la ensaladilla:

Patatas hervidas

Pulpo cocido

Sal

Para la mayonesa de pimentón:

1 huevo (a temperatura ambiente)

1 cucharadita de pimentón de la Vera

Sal

Aceite

Para el montaje:

Tartaletas crujientes

Aceite de oliva virgen extra

Sal en escamas

Pimentón de la Vera (para espolvorear)

Elaboración

Lo primero que hacemos es hervir las patatas hasta que estén tiernas. Las dejamos enfriar ligeramente, las pelamos y las machacamos con un poco de sal.

Mientras tanto, troceamos el pulpo: las patas en dados pequeños para que encajen bien en el tamaño de las tartaletas. Reservamos algunos trozos algo más grandes para la decoración final.

Preparamos la mayonesa de pimentón de la Vera, que será el toque distintivo de este bocado. En un vaso batidor mezclamos un huevo a temperatura ambiente, una cucharadita de pimentón, sal y aceite hasta que emulsione.

Unimos la mayonesa con la patata y el pulpo troceado: ya tenemos lista nuestra ensaladilla. Si no vamos a consumir las tartaletas enseguida, guardamos la mezcla en la nevera y rellenamos solo media hora antes de servir.

Llegado el momento, rellenamos las tartaletas y las cubrimos con un poco de la mayonesa que habíamos reservado. En un cuenco aparte, aliñamos con un chorrito de aceite de oliva los trozos grandes de pulpo y los colocamos sobre cada tartaleta.

Para rematar, añadimos un poco de sal en escamas y espolvoreamos pimentón de la Vera, que aporta ese toque rojo navideño tan especial.

Y ya están listas: un aperitivo elegante, fácil de preparar y perfecto para compartir.

Bon profit i bones festes!