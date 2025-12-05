Un Mocha en Café Riutort que confirma lo evidente: siempre funciona

¿Qué dos productos nacen en tierras tropicales, se elaboran a partir de sus granos y solo revelan todo su carácter después del tueste? Efectivamente: el café y el chocolate. Quizá por eso, cuando se encuentran en una misma taza, funcionan tan bien. Hoy hablamos del café Mocha.

El café Mocha combina chocolate, café espresso y leche. Se prepara normalmente con una o dos cargas de espresso, leche vaporizada (como en un cappuccino) y una porción de chocolate. Lo habitual es mezclar o disolver el chocolate con el café caliente antes de añadir la leche, y terminar con un ligero toque de cacao en polvo.

Es una mezcla que encaja a la perfección con estos meses fríos: reconforta, invita a compartir mesa y convierte cualquier desayuno o brunch en algo un poco más especial.

Un lugar perfecto para disfrutarlo en Palma es Cafè Riutort. Albert Comas, fundador y barista, lo prepara con cuidado y precisión, utilizando ingredientes de primera calidad: café de especialidad, chocolate premium y leche fresca. El resultado es una taza equilibrada y golosa, con textura sedosa y un sabor que recuerda a morder una tableta de chocolate mientras bebes café recién hecho.