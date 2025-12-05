El café
Un Mocha en Café Riutort que confirma lo evidente: siempre funciona
Nuestro mocha en Café Riutort confirma por qué este café sigue siendo uno de los imprescindibles del invierno.
Cafeymas
¿Qué dos productos nacen en tierras tropicales, se elaboran a partir de sus granos y solo revelan todo su carácter después del tueste? Efectivamente: el café y el chocolate. Quizá por eso, cuando se encuentran en una misma taza, funcionan tan bien. Hoy hablamos del café Mocha.
El café Mocha combina chocolate, café espresso y leche. Se prepara normalmente con una o dos cargas de espresso, leche vaporizada (como en un cappuccino) y una porción de chocolate. Lo habitual es mezclar o disolver el chocolate con el café caliente antes de añadir la leche, y terminar con un ligero toque de cacao en polvo.
Es una mezcla que encaja a la perfección con estos meses fríos: reconforta, invita a compartir mesa y convierte cualquier desayuno o brunch en algo un poco más especial.
Un lugar perfecto para disfrutarlo en Palma es Cafè Riutort. Albert Comas, fundador y barista, lo prepara con cuidado y precisión, utilizando ingredientes de primera calidad: café de especialidad, chocolate premium y leche fresca. El resultado es una taza equilibrada y golosa, con textura sedosa y un sabor que recuerda a morder una tableta de chocolate mientras bebes café recién hecho.
- Así será el nuevo edificio de Gesa: la recreación que muestra cómo cambiará la fachada marítima de Palma
- Detenido un médico por una agresión sexual a una paciente en una clínica de Palma
- La menor asfixiada en una reja en Palma sacó la cabeza para ver si venía su madre
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
- Un falso 'Ángel del Infierno' se va sin pagar 1.000 euros de un burdel de Palma y exige que le paguen 30.000 de multa
- El Govern asciende con una jefatura a un ex alto cargo del PP que fue condenado por corrupción
- Empiezan las obras para la construcción de 64 viviendas en Son Güells y una parte de ellas se venderán a precio tasado
- Una chica de quince años muere asfixiada al meter la cabeza entre las rejas de una ventana en su casa en Palma