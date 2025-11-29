Ses Nines, que ya cumplen veinte años

En 2024, Ses Nines, uno de los vinos más emblemáticos de Mallorca y el primero que nació dentro del proyecto de Tianna Negre, celebra dos décadas de historia. Para conmemorarlo, presentamos una etiqueta especial, creada para rendir homenaje a su origen, a su carácter y a la figura que siempre lo ha inspirado: Antonia Garau.

Para la bodega, este vigésimo aniversario significa mucho más que una fecha señalada. Representa la consolidación y el reconocimiento de nuestro estilo de elaboración y de la filosofía que ha definido a Tianna Negre desde sus inicios.

Antonia Garau: el origen de todo

La nueva etiqueta incorpora una fotografía de Antonia Garau Arbós, tomada en su pueblo natal de Consell. Antonia, nuestra “madona de la bodega”, es la esencia misma de Ses Nines: arraigo, sencillez y autenticidad.

De ella nació también lo que consideramos el viñedo fundacional de la bodega, una plantación de Manto Negro, la variedad más representativa de nuestra zona y la base de Ses Nines desde el primer día. Gracias a ese viñedo se elaboró la primera añada de 2004 y, con la de 2024 que ahora presentamos, se cumplen veinte años de camino.

Fiel a su filosofía desde el primer día

Aunque la imagen del vino ha evolucionado con el tiempo -siempre manteniendo la figura de Antonia cuando era “nina”-, su esencia no ha cambiado.

Ses Nines sigue siendo un vino joven, ligero, mayoritariamente de variedades autóctonas, con poca madera y con mucha fruta, pensado para ser accesible, fresco y fácil de beber.

A día de hoy, continúa siendo el vino emblema de la bodega, el más reconocido por el consumidor mallorquín y del que producimos un mayor número de botellas.

En Mallorca, el sector vitivinícola ha cambiado profundamente en estas dos décadas, y todo indica que seguirá haciéndolo. En Tianna Negre nos hemos ido adaptando con decisión: hemos pasado del manejo vitícola convencional al ecológico, con un mayor respeto por la planta y con prácticas que tienen en cuenta los retos del cambio climático.

Brindamos por veinte años… y por muchos más

Los veinte años de Ses Nines son una celebración de lo que somos, de lo que hemos aprendido y de nuestra manera de hacer. En cada botella hay una parte de Consell, una parte de Manto Negro y una parte de Antonia Garau. Brindamos por el camino recorrido… y por todo lo que aún está por venir.