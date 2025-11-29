Narez & Cuart, una historia de amor entre bombones

En las vitrinas de Narez & Cuart brillan las cajas verde oscuro y los bombones. Tras ellas, una historia. La de Joan Cuart y Mara Narez. Él, mallorquín de Andratx y chocolatero paciente; ella, pastelera mexicana de precisión casi obsesiva por el detalle. Juntos decidieron recuperar, a su manera, la tradición de la bombonería artesana en la isla y firman una pastelería moderna y elegante, con tiendas en La Rambla de Palma y en el Port d’Andratx, donde tienen su obrador.

Su historia de amor arranca fuera de Mallorca. Los dos estudiaron cocina (ella en México, él aquí) y descubrieron entre fogones que lo suyo no eran las «pizcas», sino los gramos exactos. El destino los juntó en el obrador de Oriol Balaguer, en Barcelona. Joan acababa sus prácticas cuando le ofrecieron quedarse. El primer día que acudió como trabajador fue el primero de Mara como practicante. «Desde pronto fue una relación romántica entre chocolate», recuerdan. Tres años después, con la sensación de haber exprimido al máximo la experiencia, comenzaron a soñar con un negocio propio.

Volver a Mallorca fue una decisión tan emocional como estratégica. Conocían bien el Port d’Andratx y vieron que, en una isla de gran tradición pastelera, apenas quedaban bombonerías artesanas y pastelerías de autor al estilo francés. Tras una etapa trabajando en el restaurante Oliu, la pareja ahorró lo suficiente para levantar su propio proyecto. Eligieron el Port porque allí conviven vecinos de toda la vida con una clientela extranjera exigente, dispuesta a apostar por propuestas más contemporáneas.

En el obrador manda la filosofía del «menos es más». Tartas de mango que saben intensamente a mango, decoraciones sobrias, poco azúcar para dejar hablar al producto y presentaciones muy cuidadas, con un packaging que invita a guardar las cajas. Él se centra sobre todo en el chocolate, mientras que ella lidera la parte de pastelería, meticulosa en texturas, temperaturas y tiempos.

Otra seña de identidad es la sensibilidad hacia quienes tienen restricciones alimentarias. Casi toda la chocolatería es sin gluten y han desarrollado tartas y galletas sin lactosa, sin frutos secos o pensadas para diabéticos, sin renunciar a sabor ni a estética.

La Navidad es, reconocen, su época favorita. El taller se llena de, cómo no, bombones, turrones, incluido el ya clásico de sobrasada y almendra, panettones de chocolate, troncos, figuras de Papá Noel y árboles, esferas de chocolate que esconden sorpresas y cestas de regalo. Para Mara y Joan, son fechas de largas jornadas de mucho trabajo invisible. Sin embargo, se sienten plenos y a gusto haciendo lo que mejor saben, lo que más disfrutan, y haciéndolo juntos.