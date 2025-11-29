Cursos y talleres en la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears

Taller de repostería navideña con masas fermentadas

En este taller aprenderás los fundamentos de la fermentación de masas, aplicados a la elaboración de cocas de Navidad mallorquinas, pan Stollen alemán y Roscón de Reyes. Exploraremos las diferentes harinas, fermentos y masas madre, para comprender cómo influyen en la textura, el sabor y la conservación de cada preparación. Cada elaboración presenta diferentes acabados como, azúcar perla, pasas o fruta escarchada.

Duración: 2 h y 30 min.

Horario: 17:00 a 19:30 h.

Fecha de inicio: 04/12/2025

El taller incluye recetario completo y degustación final.

Taller impartido por el profesor de la EHIB, Pedro Riera Rigo.

Más información: Marta Pol

De 9:00 a 14:00 h.

Correo electrónico: fc-ehib@uib.es

Tel. 971 071 224

En este taller aprenderás a cortar tu propio jamón. / EHIB

Curso corte de jamón 2ª edición

Curso teórico-práctico, de tres días de duración, 12 horas (2 horas de teoría y 10 horas de práctica).

Impartido por: José Abellán. Maestro Cortador. Miembro del Equipo de Profesionales de Florencio Sanchidrián, embajador en el Mundo del Jamón Ibérico.

Aprenderás a cortar tu propio jamón y te lo llevarás cortado y envasado en sobres al vacío

Número limitado de plazas a 10 alumnos máximo. Entrega de diploma una vez finalizado el curso.

Días 16,17 y 18 de diciembre de 2025

Duración: 12 h.

Horario: 16:00 a 20:00 h.

Fecha de inicio: 16/12/2025

La Escola d'Hoteleria de les Illes Balears ofrece vivitas guiadas a centros escolares y a familias. / EHIB

Visitas escolares a la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)

La EHIB ofrece a los centros escolares de Mallorca la posibilidad de realizar visitas guiadas a sus instalaciones. Estas jornadas están dirigidas a estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato interesados en conocer de primera mano la oferta formativa vinculada al sector de la hostelería.

La actividad incluye:

Presentación de los estudios impartidos en la escuela.

Recorrido guiado por los distintos departamentos.

Talleres prácticos

También se organizan visitas personalizadas para familias que deseen conocer las instalaciones y la oferta académica.

Para concertar una visita, tanto centros escolares como particulares pueden contactar mediante:

Correo electrónico: antonia.vich@uib.es

Tel. 971 172 608