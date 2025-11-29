Cursos y talleres en la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears
La oferta formativa incluye el Taller de repostería navideña con masas fermentadas y el Curso corte de jamón
Taller de repostería navideña con masas fermentadas
En este taller aprenderás los fundamentos de la fermentación de masas, aplicados a la elaboración de cocas de Navidad mallorquinas, pan Stollen alemán y Roscón de Reyes. Exploraremos las diferentes harinas, fermentos y masas madre, para comprender cómo influyen en la textura, el sabor y la conservación de cada preparación. Cada elaboración presenta diferentes acabados como, azúcar perla, pasas o fruta escarchada.
Duración: 2 h y 30 min.
Horario: 17:00 a 19:30 h.
Fecha de inicio: 04/12/2025
El taller incluye recetario completo y degustación final.
Taller impartido por el profesor de la EHIB, Pedro Riera Rigo.
Más información: Marta Pol
De 9:00 a 14:00 h.
Correo electrónico: fc-ehib@uib.es
Tel. 971 071 224
Curso corte de jamón 2ª edición
Curso teórico-práctico, de tres días de duración, 12 horas (2 horas de teoría y 10 horas de práctica).
Impartido por: José Abellán. Maestro Cortador. Miembro del Equipo de Profesionales de Florencio Sanchidrián, embajador en el Mundo del Jamón Ibérico.
Aprenderás a cortar tu propio jamón y te lo llevarás cortado y envasado en sobres al vacío
Número limitado de plazas a 10 alumnos máximo. Entrega de diploma una vez finalizado el curso.
Días 16,17 y 18 de diciembre de 2025
Duración: 12 h.
Horario: 16:00 a 20:00 h.
Fecha de inicio: 16/12/2025
Más información: Marta Pol
De 9:00 a 14:00 h.
Correo electrónico: fc-ehib@uib.es
Tel. 971 071 224
Visitas escolares a la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)
La EHIB ofrece a los centros escolares de Mallorca la posibilidad de realizar visitas guiadas a sus instalaciones. Estas jornadas están dirigidas a estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato interesados en conocer de primera mano la oferta formativa vinculada al sector de la hostelería.
La actividad incluye:
Presentación de los estudios impartidos en la escuela.
Recorrido guiado por los distintos departamentos.
Talleres prácticos
También se organizan visitas personalizadas para familias que deseen conocer las instalaciones y la oferta académica.
Para concertar una visita, tanto centros escolares como particulares pueden contactar mediante:
Correo electrónico: antonia.vich@uib.es
Tel. 971 172 608
