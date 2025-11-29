Creatividad y cercanía para momentos inolvidables

Una celebración se construye a partir de instantes: pequeños detalles, emociones compartidas y las personas que eliges para acompañarte. Con cercanía, creatividad y pasión, Instanteterno Catering convierte cada evento en un recuerdo imborrable.

El proyecto nace de la visión innovadora y familiar de Marga Abrines, profesional con más de treinta años de experiencia en el sector. Instanteterno va mucho más allá de una propuesta gastronómica: asume el reto de adaptarse a cualquier circunstancia para crear vivencias irrepetibles, diseñadas para cada cliente y ocasión.

El evento soñado a tu alcance

Desde el primer momento, su equipo ofrece un trato próximo y personalizado, entendiendo que cada celebración es única y merece una atención a medida. Convertir tus ideas en experiencias inolvidables no tiene por qué ser un lujo inalcanzable: aquí puedes soñar sin temor a presupuestos excesivos ni cifras desorbitadas.

Quienes ya han confiado en Instanteterno lo describen como un servicio profesional, empático y atento, con una calidad excepcional tanto en la comida como en la organización. Hay quienes afirman: «Pura magia lo vuestro». Otros destacan la tranquilidad de saber que todo está bajo control, desde la planificación hasta el último detalle, siempre sin precios desorbitados.

Instanteterno Catering se ocupa de todos los detalles para que tu evento sea perfecto. / Josep Leiva/Víctor Chito

Con creatividad, compromiso y una entrega absoluta, el equipo hace suyos tus deseos y los convierte en realidad para que no renuncies a nada. Así ocurrió en los viñedos de Blanca Terra, escenario de una boda inolvidable en la que Instanteterno coordinó cada detalle con el apoyo de proveedores que aportaron su talento: el mobiliario de Jaiak, decoración impecable de Otro Cantar, el ramo de la novia de La Rosaleda, la sensibilidad de Víctor Chito y Josep Leiva en foto y vídeo, la atmósfera creada por Lo Music, la repostería de Lluís Pérez Pastisser y el jazz en directo del grupo liderado por Pep Garau.

Ubicaciones de difícil acceso o espacios singulares no suponen un obstáculo, sino una oportunidad para construir un recuerdo imperecedero. Aportan ideas, materiales y experiencia, y se ocupan de que tú solo tengas que disfrutar. Incluso realizan pruebas de menú para garantizar que cada plato sea perfecto. Su filosofía es clara: la excelencia no debe ser sinónimo de cifras inalcanzables.

La gastronomía tradicional y la de vanguardia se dan la mano en Instanteterno. / .

Gastronomía vivida con pasión

La cocina es para ellos un arte vivido con pasión. Su propuesta culinaria no tiene límites: desde elaboraciones tradicionales hasta creaciones vanguardistas, siempre con esencia mediterránea y con el cliente como parte del proceso creativo. Menús personalizados, cenas temáticas, cócteles o finger food son solo algunas de las opciones, cada una diseñada con mimo y atención al detalle para estar a la altura de cualquier expectativa. Y todo ello, fieles a su principio: calidad y personalización sin presupuestos desorbitados.