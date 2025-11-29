Creatividad y cercanía para momentos inolvidables
Con pasión, compromiso y atención personalizada, Instanteterno Catering hace realidad experiencias únicas
Una celebración se construye a partir de instantes: pequeños detalles, emociones compartidas y las personas que eliges para acompañarte. Con cercanía, creatividad y pasión, Instanteterno Catering convierte cada evento en un recuerdo imborrable.
El proyecto nace de la visión innovadora y familiar de Marga Abrines, profesional con más de treinta años de experiencia en el sector. Instanteterno va mucho más allá de una propuesta gastronómica: asume el reto de adaptarse a cualquier circunstancia para crear vivencias irrepetibles, diseñadas para cada cliente y ocasión.
El evento soñado a tu alcance
Desde el primer momento, su equipo ofrece un trato próximo y personalizado, entendiendo que cada celebración es única y merece una atención a medida. Convertir tus ideas en experiencias inolvidables no tiene por qué ser un lujo inalcanzable: aquí puedes soñar sin temor a presupuestos excesivos ni cifras desorbitadas.
Quienes ya han confiado en Instanteterno lo describen como un servicio profesional, empático y atento, con una calidad excepcional tanto en la comida como en la organización. Hay quienes afirman: «Pura magia lo vuestro». Otros destacan la tranquilidad de saber que todo está bajo control, desde la planificación hasta el último detalle, siempre sin precios desorbitados.
Con creatividad, compromiso y una entrega absoluta, el equipo hace suyos tus deseos y los convierte en realidad para que no renuncies a nada. Así ocurrió en los viñedos de Blanca Terra, escenario de una boda inolvidable en la que Instanteterno coordinó cada detalle con el apoyo de proveedores que aportaron su talento: el mobiliario de Jaiak, decoración impecable de Otro Cantar, el ramo de la novia de La Rosaleda, la sensibilidad de Víctor Chito y Josep Leiva en foto y vídeo, la atmósfera creada por Lo Music, la repostería de Lluís Pérez Pastisser y el jazz en directo del grupo liderado por Pep Garau.
Ubicaciones de difícil acceso o espacios singulares no suponen un obstáculo, sino una oportunidad para construir un recuerdo imperecedero. Aportan ideas, materiales y experiencia, y se ocupan de que tú solo tengas que disfrutar. Incluso realizan pruebas de menú para garantizar que cada plato sea perfecto. Su filosofía es clara: la excelencia no debe ser sinónimo de cifras inalcanzables.
Gastronomía vivida con pasión
La cocina es para ellos un arte vivido con pasión. Su propuesta culinaria no tiene límites: desde elaboraciones tradicionales hasta creaciones vanguardistas, siempre con esencia mediterránea y con el cliente como parte del proceso creativo. Menús personalizados, cenas temáticas, cócteles o finger food son solo algunas de las opciones, cada una diseñada con mimo y atención al detalle para estar a la altura de cualquier expectativa. Y todo ello, fieles a su principio: calidad y personalización sin presupuestos desorbitados.
MÁS INFORMACIÓN
Instanteterno Catering
instanteternomarga@gmail.com
Tel. +34 630 538 706
Instagram: @instanteternocatering
