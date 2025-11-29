Catavinos presenta su catálogo para una Navidad a la medida de cada paladar

-¿Qué tiene preparado Catavinos para esta Navidad?

-Debido a las amplias posibilidades que ofrecemos, nuestra oferta navideña se basa en una amplia gama de productos, incluida la alimentación, con una cuidada selección de productos. Nuestra filosofía es que las empresas hagan sus regalos a medida y según su presupuesto. La experiencia nos dice que hay quien prefiere regalar estuches de vinos, otros prefieren cestas con productos de alimentación y algunos incluso incluir jamones. Cualquiera que reciba alguna de nuestras propuestas no se va a defraudar. Lo mejor de esto es que nos adaptamos a cualquier presupuesto. Desde los más sencillos a los más gourmets. Siempre digo que cualquier regalo es bien recibido. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de tener un detalle con tus trabajadores o seres queridos según tus posibilidades. Por eso decimos «hacemos regalos a medida».

-¿Cuáles serán los vinos y destilados protagonistas de la campaña navideña?

-En estas fechas siempre suele ser un combinado para todos los gustos. Vinos blancos, tintos y espumosos son los protagonistas en las mesas de cada familia. Con el tema de destilados está cogiendo mucha fuerza el producto local, que lo hay muy bueno y variado. Si nos vamos a los más atrevidos, indiscutiblemente el Agave es el protagonista este año. Pero ojo: también tenemos una amplia selección de productos saludables y bebidas sin alcohol. Como se puede ver, estamos preparados para todos los paladares y gustos.

-¿Qué tendencias están cambiando en el consumo de estas bebidas en fechas navideñas?

-En estos últimos años prima la calidad del producto sobre la cantidad. Comemos y bebemos menos pero mejor.

-¿Qué expectativas hay puestas en esta temporada?

-Siempre deseamos que sea una buena campaña. La verdad es que, pese a cómo está el mundo ahora, la Navidad siempre es una fecha de esperanza...

-¿Qué peso tiene la Navidad en el cómputo anual?

-Para nosotros es un buen complemento, pero realmente el servicio y distribución es nuestro fuerte, así como la tienda que ya es un referente en la Isla, por la cantidad de oferta que tenemos.

-¿Cómo afronta Catavinos las semanas previas a estas celebraciones? ¿Y comó se prevén las posteriores?

-Pues como cada año, nos toca correr (ríe). En España siempre esperamos al último minuto para comprar… Somos menos previsores que en otros países. Las semanas posteriores toca hacer inventario y balance del año…

-Hagamos un brindis. ¿Por qué brindamos?

-¡Por ser felices y que el mundo sea un poco mejor!