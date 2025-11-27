Vota por tu Local Popular en los Premios Mallorca Delicia
El proyecto de Diario de Mallorca reconoce a los protagonistas de la gastronomía isleña en una gala en la que podría estar tu local favorito de toda la vida
La gastronomía forma parte de lo que somos. De esa convicción nació este año Mallorca Delicia, tras quince años de aprendizaje junto a los lectores a través de Manjaria, del descubrimiento de nuestros productos, de los rostros que dan vida a las cocinas y de las historias que han tejido la identidad culinaria de Mallorca. Este nuevo proyecto lleva esa cultura un paso más allá, con reportajes, entrevistas, recetas, agenda y recomendaciones que acercan tradición y vanguardia a todos los públicos. Y también una gala que celebra aquello que nos une a la mesa.
El próximo jueves 4 de diciembre, la finca Son Verí acogerá la Gala de Premios Mallorca Delicia, en la que personalidades y entidades de la gastronomía de Mallorca recibirán un reconocimiento al trabajo que realizan cada día. Los galardones premiarán a dichos protagonistas en categorías como el Mejor Restaurante, el Mejor Chef, Vinos y Bebidas, Proveedor, Iniciativa Singular o Trayectoria. De entre todas las temáticas, una implica especialmente a nuestros lectores, por el carácter cercano y profundamente popular de la distinción: el Premio Local Popular, cuyo ganador puedes votar en más abajo y en redes sociales hasta el martes 2 de diciembre. Este galardón reivindica esos establecimientos que nos acompañan desde siempre, que conocen a sus clientes por el nombre y que guardan recetas que pasan de generación en generación.
Los candidatos
Bar Nou (Es Capdellà). Fundado en 1962, es una fonda imprescindible en Calvià. Sus platos caseros y su ambiente familiar reflejan el espíritu del pueblo.
Ca’n Molinas (Valldemossa). El horno más cinematográfico de Mallorca cumple 55 años. Con su horno de leña, sus cocas de patata y su fidelidad a las recetas originales, es parte inseparable del paisaje valldemossí y de la memoria de todos.
Casa Miss (Sa Pobla). En plena Plaça de la Constitució, este bar familiar es desde 1967 un punto de encuentro social y gastronómico que mantiene su esencia entre generaciones.
Mallorca Delicatessen (Palma). Un proyecto gourmet que reúne el patrimonio de la isla en una cuidada selección de productos locales (con protagonismo de su sobrasada), elaborados según recetas tradicionales y con un riguroso control de calidad.
Cuatro locales que recogen el alma de Mallorca. Seguro que guardas más de un buen recuerdo en alguno de ellos. Es el momento de votar por tu favorito.
