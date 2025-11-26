Cuatro utensilios para tu cocina que no sabías que necesitabas

Hay utensilios de cocina que no solo facilitan la vida, sino que también despiertan al cocinillas que llevamos dentro. A veces basta una tabla nueva, un cuchillo bien afilado o un cachivache tan ingenioso como bonito para que, de repente, cocinar deje de ser una rutina y se convierta en juego.

Porque la cocina, al final, también va de eso, de divertirse.

Tabla Cheese Friends

El capricho que convierte cualquier reunión en un plan especial. Fabricada en roble europeo y con un diámetro de 40 cm, esta tabla tiene la presencia suficiente para convertirse en la protagonista de la mesa: elegante, sólida y con ese punto cálido que solo da la madera de verdad. Es perfecta para montar una tabla de quesos, embutidos o tapas.

Una pieza bonita, útil y versátil que hace que tus aperitivos luzcan —y sepan— mejor.

Tabla de quesos / Catálogo Trends Home

Sacacorchos Anna G Cromado

Diseñado por Alessandro Mendini y convertido en un icono desde su lanzamiento en 1994, el sacacorchos Anna G. en color plata es mucho más que un objeto funcional: es una pequeña escultura que homenajea a la figura femenina.

Su mezcla de funcionalidad y carácter aporta personalidad a cualquier descorche.

Sacacorchos / Catálogo Trends Home

Set 2 copas extreme Riesling

Diseñadas específicamente para resaltar la complejidad aromática del Riesling. Su forma alargada y ligeramente acampanada dirige los aromas hacia la nariz con precisión, realzando el sabor y el olor del vino.

Son copas pensadas para quienes disfrutan del vino blanco con intención —desde aficionados curiosos hasta amantes de la precisión enológica— y una muestra más de cómo el diseño puede marcar la diferencia.

*Aptas para lavavajillas.

Set copas Riesling / Catálogo Trends Home

Cubitera enfriador hive acero inoxidable

Un accesorio de coctelería perfecto para mantener tu vino frío mucho más tiempo sin depender del hielo. Su doble pared aislante minimiza la condensación y conserva la temperatura de la botella. Es compatible con botellas de vino, cava, champán o espumosos de entre 0,7 y 1,5 L.

¡Salud!