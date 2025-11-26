Selección Manjaria
Cuatro utensilios para tu cocina que no sabías que necesitabas
Innovadores, funcionales e irresistibles: las recomendaciones de este mes que merecen un hueco en tu cocina.
Hay utensilios de cocina que no solo facilitan la vida, sino que también despiertan al cocinillas que llevamos dentro. A veces basta una tabla nueva, un cuchillo bien afilado o un cachivache tan ingenioso como bonito para que, de repente, cocinar deje de ser una rutina y se convierta en juego.
Porque la cocina, al final, también va de eso, de divertirse.
El capricho que convierte cualquier reunión en un plan especial. Fabricada en roble europeo y con un diámetro de 40 cm, esta tabla tiene la presencia suficiente para convertirse en la protagonista de la mesa: elegante, sólida y con ese punto cálido que solo da la madera de verdad. Es perfecta para montar una tabla de quesos, embutidos o tapas.
Una pieza bonita, útil y versátil que hace que tus aperitivos luzcan —y sepan— mejor.
Diseñado por Alessandro Mendini y convertido en un icono desde su lanzamiento en 1994, el sacacorchos Anna G. en color plata es mucho más que un objeto funcional: es una pequeña escultura que homenajea a la figura femenina.
Su mezcla de funcionalidad y carácter aporta personalidad a cualquier descorche.
Diseñadas específicamente para resaltar la complejidad aromática del Riesling. Su forma alargada y ligeramente acampanada dirige los aromas hacia la nariz con precisión, realzando el sabor y el olor del vino.
Son copas pensadas para quienes disfrutan del vino blanco con intención —desde aficionados curiosos hasta amantes de la precisión enológica— y una muestra más de cómo el diseño puede marcar la diferencia.
*Aptas para lavavajillas.
Cubitera enfriador hive acero inoxidable
Un accesorio de coctelería perfecto para mantener tu vino frío mucho más tiempo sin depender del hielo. Su doble pared aislante minimiza la condensación y conserva la temperatura de la botella. Es compatible con botellas de vino, cava, champán o espumosos de entre 0,7 y 1,5 L.
¡Salud!
