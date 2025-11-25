Santa Eugènia: donde la tierra habla y el vino escucha

En el corazón del Pla de Mallorca, Santa Eugènia respira entre viñas que se extienden como un mosaico de verdes y dorados. Suelos calcáreos y pedregosos, calentados por el sol y perfumados por el aire mediterráneo, acogen variedades que cuentan una historia antigua: Manto Negro, Callet, Gorgollassa, Prensal Blanc, Escursac, Giró Ros y otras llegadas de lejos que han encontrado aquí un nuevo hogar.

FentVi, una de las principales bodegas en Santa Eugènia, crea vinos atrevidos, respetando el 'terroir' y rompiendo con las convenciones. / FentVi

Cada grano de uva crece bajo un cielo sereno, entre veranos luminosos e inviernos suaves, y se transforma en vinos honestos, vivos y profundamente conectados con la tierra.

Vinya Taujana selecciona barricas de roble francés y americano para la crianza de sus vinos. / Vinya Taujana

En Santa Eugènia, las bodegas no son solo espacios de trabajo: son lugares de afecto, tradición y sueños familiares. Bodegues Vidal Serra, una bodega en el corazón del pueblo, es un rincón donde el tiempo pasa poco a poco y el vino nace con elegancia y respeto. Vinya Taujana representa una historia que continúa, con vinos que unen memoria y modernidad y con visitas que emocionan.

Los hermanos Vidal Serra fundaron una bodega que combina técnicas vitivinícolas tradicionales con las innovaciones más recientes. / Bodegues Vidal Serra

Bodega Son Juliana combina una arquitectura moderna con energía limpia y elabora vinos que saben capturar la luz de Mallorca. FentVi es pequeña, artesana y valiente; en ella, cada microvinificación es una pequeña obra de amor al vino.

Son Juliana dispone de unas instalaciones ideales para degustar sus vinos con una hermosa vista de las montañas de la Tramuntana. / Bodega Son Juliana

Can Alegria ofrece una mirada joven y sensible sobre la viña, con producciones limitadas nacidas de la pasión. Boc de l’Arxiduc elabora vinos que evocan paisaje, historia y el espíritu mediterráneo más auténtico.

El equipo de Boc de L'Arxiduc elabora cada botella con pasión y precisión. / Boc de L'Arxiduc

Los vinos de Santa Eugènia son como un poema en cada copa: frutas maduras, flores y hierbas mediterráneas que recuerdan el viento del atardecer; blancos delicados, como los de Escursac o Prensal Blanc, que acarician el paladar; tintos llenos de carácter, de Manto Negro, Syrah o Cabernet Sauvignon, que calientan el alma; y blancos únicos, como la Malvasía de Banyalbufar o el Giró Ros, que despiertan la memoria del mar y de la tierra. Cada botella guarda una historia; cada sorbo es un recuerdo.

Algunas de las variedades autóctonas que trabaja Can Alegria: Callet, Mantonegro, Gorgollassa, Escursac, Malvasía de Banyalbufar y Giró Ros. / Can Alegria

Caminar entre viñas, pisar marjades, probar un vino mientras el sol se pone detrás de las colinas… En Santa Eugènia, el vino no solo se bebe: se vive. Visitas guiadas, catas y experiencias invitan a descubrir un pueblo que ama profundamente su tierra. Ven a Santa Eugènia, deja que sus vinos te cuenten secretos y que su esencia se quede en tu corazón.