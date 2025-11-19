Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sa Pobla acoge la décima edición de la Fira de l’Arròs Pobler

Los días 29 y 30 de noviembre Sa Pobla celebra una década de tradición agrícola, gastronomía y cultura rural con una edición que vuelve a hacer del arroz el plato estrella.

Arròs de marjal

Arròs de marjal / Margalida Socias

Marta Pérez

Sa Pobla se prepara para acoger los días sábado 29 y domingo 30 de noviembre de 2025 la décima edición de la Fira de l’Arròs Pobler.

Con el arroz local como protagonista, la feria se consolida como espacio de encuentro para productores, restauradores y visitantes que quieren disfrutar de unos de los buques insignia de Sa Pobla: el arroz. Durante el fin de semana se combinan degustaciones de arròs brut, un mercado artesanal, rutas gastronómicas, música, actividades familiares y un homenaje especial a las marjaleres —las mujeres que históricamente han trabajado los arrozales de la zona—.

Los doce restaurantes del municipio participantes en el programa “Menjar bé a sa Pobla” presentarán menús especiales con el arroz pobler como hilo conductor, fusionando tradición e innovación culinaria.

Con esta edición, Sa Pobla reafirma su compromiso por poner en valor su identidad agrícola, su paisaje y su cultura gastronómica.

Cartel Fira de l'arròs pobler

Cartel Fira de l'arròs pobler / /

Una cita imprescindible para quien quiera saborear, aprender y disfrutar de buen arroz. Eso está garantizado.

