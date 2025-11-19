Sa Pobla acoge la décima edición de la Fira de l’Arròs Pobler

Sa Pobla se prepara para acoger los días sábado 29 y domingo 30 de noviembre de 2025 la décima edición de la Fira de l’Arròs Pobler.

Con el arroz local como protagonista, la feria se consolida como espacio de encuentro para productores, restauradores y visitantes que quieren disfrutar de unos de los buques insignia de Sa Pobla: el arroz. Durante el fin de semana se combinan degustaciones de arròs brut, un mercado artesanal, rutas gastronómicas, música, actividades familiares y un homenaje especial a las marjaleres —las mujeres que históricamente han trabajado los arrozales de la zona—.

Los doce restaurantes del municipio participantes en el programa “Menjar bé a sa Pobla” presentarán menús especiales con el arroz pobler como hilo conductor, fusionando tradición e innovación culinaria.

Con esta edición, Sa Pobla reafirma su compromiso por poner en valor su identidad agrícola, su paisaje y su cultura gastronómica.

Cartel Fira de l'arròs pobler / /

Una cita imprescindible para quien quiera saborear, aprender y disfrutar de buen arroz. Eso está garantizado.