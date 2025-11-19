Lo que pasa
Sa Pobla acoge la décima edición de la Fira de l’Arròs Pobler
Los días 29 y 30 de noviembre Sa Pobla celebra una década de tradición agrícola, gastronomía y cultura rural con una edición que vuelve a hacer del arroz el plato estrella.
Sa Pobla se prepara para acoger los días sábado 29 y domingo 30 de noviembre de 2025 la décima edición de la Fira de l’Arròs Pobler.
Con el arroz local como protagonista, la feria se consolida como espacio de encuentro para productores, restauradores y visitantes que quieren disfrutar de unos de los buques insignia de Sa Pobla: el arroz. Durante el fin de semana se combinan degustaciones de arròs brut, un mercado artesanal, rutas gastronómicas, música, actividades familiares y un homenaje especial a las marjaleres —las mujeres que históricamente han trabajado los arrozales de la zona—.
Los doce restaurantes del municipio participantes en el programa “Menjar bé a sa Pobla” presentarán menús especiales con el arroz pobler como hilo conductor, fusionando tradición e innovación culinaria.
Con esta edición, Sa Pobla reafirma su compromiso por poner en valor su identidad agrícola, su paisaje y su cultura gastronómica.
Una cita imprescindible para quien quiera saborear, aprender y disfrutar de buen arroz. Eso está garantizado.
- Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- El espectáculo del encendido de luces de Palma se muda a la plaza España por seguridad y Cort se plantea cerrar al tráfico Avingudes
- La expulsión de los vecinos de Canamunt: “Me echan porque el propietario quiere vender mi piso de menos de 80 m² por más de un millón de euros”
- Pau Carbonell, joven con coche eléctrico: “Es una inversión a largo plazo, se pueden ahorrar unos 1.000 euros al año”
- La Aemet alerta: después de Claudia llega a Mallorca un temporal que dejará lluvia, frío y nieve
- Una pasarela elevada unirá la terminal del aeropuerto de Palma y el parking
- Deniegan a un vecino de Palma revertir el cambio en el orden de sus apellidos tras arrepentirse