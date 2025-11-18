Santa Eugènia brinda por su esencia con el Tast Taujà
El municipio celebra este sábado la tercera edición de su gran cita enogastronómica, un homenaje al vino local, a la convivencia y al espíritu taujà
Santa Eugènia vuelve a demostrar que es tierra de buena gente, de buenas palabras y de buenos vinos. Este sábado, a las 19 h, la Pista Cubierta del Polideportivo acogerá la tercera edición del Tast Taujà, un evento que culmina un año intenso de actividad vitivinícola y que, en el marco de la VII Semana Taujana por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, invita a vecinos y visitantes a disfrutar del carácter más auténtico del municipio, con el apoyo del Consell de Mallorca.
Las bodegas del municipio, protagonistas del recorrido enológico
Cinco de las seis bodegas taujanes (Fent Vi, Vinya Taujana, Can Alegria, Boc de l’Arxiduc y Bodegues Vidal Serra) ofrecerán sus vinos más representativos.
Aunque Son Juliana no podrá participar este año, toda la riqueza vinícola del pueblo se hará notar. No es casualidad que un municipio de apenas 2.000 habitantes cuente con seis bodegas, un reflejo de la importancia que las viñas tienen en su paisaje y en su identidad.
Gastronomía local para acompañar los vinos
A la experiencia enológica se sumará la mejor gastronomía local, con los restaurantes Can Prim, Ca’n Topa, Tiberi, S’Estació y S’entrada, que aportarán sus platos al recorrido del Tast. La nota dulce llegará de la mano de los alumnos de sexto de primaria, volcados en recaudar fondos para su viaje de fin de curso.
La velada estará acompañada por la música en directo del dúo formado por Unai Iker y Desirée Durán, que llenarán el recinto de soul y pop. Además, se entregarán los premios del concurso ‘Paraules i mirades del vi taujà’, que celebra la creatividad y la mirada local sobre el mundo del vino.
Las copas oficiales del evento, diseñadas especialmente para esta edición, con la marca 'Naturalment Santa Eugènia' y las marcas de las bodegas taujanes, pueden reservarse por 2 euros en el Ayuntamiento.
Un pueblo que celebra su identidad a través del vino
El Tast Taujà llega en un mes lleno de actividades como el taller en colaboración con Vi de la Terra y la divertida propuesta infantil del club d’esplai Gínjols para aprender a pisar la uva. Iniciativas que, junto al apoyo constante de las bodegas (reciente el patrocinio del torneo de pádel celebrado el fin de semana pasado), refuerzan la unión de un pueblo que celebra su esencia compartiendo lo mejor de sí mismo: buen vino, buena comida y buena compañía.
- Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- El espectáculo del encendido de luces de Palma se muda a la plaza España por seguridad y Cort se plantea cerrar al tráfico Avingudes
- La expulsión de los vecinos de Canamunt: “Me echan porque el propietario quiere vender mi piso de menos de 80 m² por más de un millón de euros”
- Pau Carbonell, joven con coche eléctrico: “Es una inversión a largo plazo, se pueden ahorrar unos 1.000 euros al año”
- La Aemet alerta: después de Claudia llega a Mallorca un temporal que dejará lluvia, frío y nieve
- Una pasarela elevada unirá la terminal del aeropuerto de Palma y el parking
- Deniegan a un vecino de Palma revertir el cambio en el orden de sus apellidos tras arrepentirse