Santa Eugènia brinda por su esencia con el Tast Taujà

Santa Eugènia vuelve a demostrar que es tierra de buena gente, de buenas palabras y de buenos vinos. Este sábado, a las 19 h, la Pista Cubierta del Polideportivo acogerá la tercera edición del Tast Taujà, un evento que culmina un año intenso de actividad vitivinícola y que, en el marco de la VII Semana Taujana por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, invita a vecinos y visitantes a disfrutar del carácter más auténtico del municipio, con el apoyo del Consell de Mallorca.

Los asistentes disfrutarán combinando algunas tapas con vinos como los de Fent Vi. / Fent Vi

Las bodegas del municipio, protagonistas del recorrido enológico

Cinco de las seis bodegas taujanes (Fent Vi, Vinya TaujanaCan AlegriaBoc de l’Arxiduc y Bodegues Vidal Serra) ofrecerán sus vinos más representativos.

Boc de l'Arxiduc crea vinos que destacan entre la multitud. / Boc de l'Arxiduc

Aunque Son Juliana no podrá participar este año, toda la riqueza vinícola del pueblo se hará notar. No es casualidad que un municipio de apenas 2.000 habitantes cuente con seis bodegas, un reflejo de la importancia que las viñas tienen en su paisaje y en su identidad.

Vinya Taujana es el fruto de tres generaciones elaborando vino. / Vinya Taujana

Gastronomía local para acompañar los vinos

A la experiencia enológica se sumará la mejor gastronomía local, con los restaurantes Can Prim, Ca’n TopaTiberiS’Estació y S’entrada, que aportarán sus platos al recorrido del Tast. La nota dulce llegará de la mano de los alumnos de sexto de primaria, volcados en recaudar fondos para su viaje de fin de curso.

La velada estará acompañada por la música en directo del dúo formado por Unai Iker y Desirée Durán, que llenarán el recinto de soul y pop. Además, se entregarán los premios del concurso ‘Paraules i mirades del vi taujà’, que celebra la creatividad y la mirada local sobre el mundo del vino.

Can Alegria lleva al Tast su muestra de vinos directamente desde sus plácidas instalaciones. / Can Alegria

Las copas oficiales del evento, diseñadas especialmente para esta edición, pueden reservarse por 2 euros en el Ayuntamiento.

Un pueblo que celebra su identidad a través del vino

El Tast Taujà llega en un mes lleno de actividades como el taller en colaboración con Vi de la Terra y la divertida propuesta infantil del club d’esplai Gínjols para aprender a pisar la uva. Iniciativas que, junto al apoyo constante de las bodegas (reciente el patrocinio del torneo de pádel celebrado el fin de semana pasado), refuerzan la unión de un pueblo que celebra su esencia compartiendo lo mejor de sí mismo: buen vino, buena comida y buena compañía.