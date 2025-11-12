Ensalada tibia de granada, calabaza y rúcula

Joana Rosselló, propietaria, cabeza y corazón de Ca Na Sibi Tasty Health, primer catering en Mallorca orientado única y exclusivamente a una cocina 100% saludable, nos recibe en la cocina donde cada semana elabora, entre otras muchas cosas, decenas de menús completos para sus clientes.

Ella, fiel defensora de la alimentación consciente que cree a pies juntillas en la cocina elaborada desde el corazón, nos enseña cómo hacer una ensalada sabrosa, vistosa y muy fácil de elaborar.

Ingredientes ensalada tibia de granada y calabaza / Ana Martínez

Ingredientes

Para la base:

400 g de calabaza

Aceite de oliva virgen extra

Miel ecológica

Sal

Rúcula

Granada

Almendra laminada

Para el aliño:

50 ml de aceite de sésamo

15 ml de zumo de limón o lima

Cebolletas picadas

Menta o hierbabuena fresca

Primero cortamos la calabaza en láminas no muy gruesas y hacemos pequeños dados de un tamaño más o menos similar.

Una vez la tengamos cortada y colocada en una bandeja, le ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y dos cucharaditas de miel. Para acabar, un poquito de sal y la horneamos a 180 grados durante 25-30 minutos.

Para preparar el aliño, cortamos una cebolleta o dos en láminas finitas

En un bote ponemos 50ml de aceite de sésamo y unos 15ml de zumo de limón o lima. Añadimos las cebolletas cortadas, unas hojas de hierbabuena, una cucharadita de miel, un poco de pimienta y un pellizco de sal.

Cerramos el bote y lo emulsionamos agitándolo enérgicamente (aseguraos de que el bote está cerrado si no queréis tener un Pollock en vuestra cocina).

Para emplatar, hacemos la base de calabaza, por encima echamos la granada, unas láminas de almendra, un poco de queso rallado –en este caso un mahonés fuerte para que contraste con el dulzor de la calabaza– y para acabar añadiremos unas hojas de rúcula por encima.

Acabaremos el plato echando por encima el aliño.

¡Buen provecho!