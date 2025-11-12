Receta
Ensalada tibia de granada, calabaza y rúcula
Dulce, crujiente y aromática: una ensalada templada que convierte cualquier comida en un pequeño ritual de temporada.
Joana Rosselló, propietaria, cabeza y corazón de Ca Na Sibi Tasty Health, primer catering en Mallorca orientado única y exclusivamente a una cocina 100% saludable, nos recibe en la cocina donde cada semana elabora, entre otras muchas cosas, decenas de menús completos para sus clientes.
Ella, fiel defensora de la alimentación consciente que cree a pies juntillas en la cocina elaborada desde el corazón, nos enseña cómo hacer una ensalada sabrosa, vistosa y muy fácil de elaborar.
Ingredientes
Para la base:
- 400 g de calabaza
- Aceite de oliva virgen extra
- Miel ecológica
- Sal
- Rúcula
- Granada
- Almendra laminada
Para el aliño:
- 50 ml de aceite de sésamo
- 15 ml de zumo de limón o lima
- Cebolletas picadas
- Menta o hierbabuena fresca
Primero cortamos la calabaza en láminas no muy gruesas y hacemos pequeños dados de un tamaño más o menos similar.
Una vez la tengamos cortada y colocada en una bandeja, le ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y dos cucharaditas de miel. Para acabar, un poquito de sal y la horneamos a 180 grados durante 25-30 minutos.
Para preparar el aliño, cortamos una cebolleta o dos en láminas finitas
En un bote ponemos 50ml de aceite de sésamo y unos 15ml de zumo de limón o lima. Añadimos las cebolletas cortadas, unas hojas de hierbabuena, una cucharadita de miel, un poco de pimienta y un pellizco de sal.
Cerramos el bote y lo emulsionamos agitándolo enérgicamente (aseguraos de que el bote está cerrado si no queréis tener un Pollock en vuestra cocina).
Para emplatar, hacemos la base de calabaza, por encima echamos la granada, unas láminas de almendra, un poco de queso rallado –en este caso un mahonés fuerte para que contraste con el dulzor de la calabaza– y para acabar añadiremos unas hojas de rúcula por encima.
Acabaremos el plato echando por encima el aliño.
¡Buen provecho!
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca
- Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
- Cierra Carns Comas en el Mercat de l'Olivar: «La primera hamburguesa que se comió en Mallorca la hizo mi madre»
- Adiós a las pegatinas de la ORA: Palma estrenará un sistema digital para controlar los aparcamientos en la zona azul
- Enrique Murillo, editor: 'El libro ya no es para leer, es para regalar, nadie leyó el Planeta de Sonsoles Ónega
- Palma se vuelve más dulce: las nuevas tiendas de chuches conquistan el centro con color y sabor nórdico