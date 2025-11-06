Kaizen: el sabor del Japón más auténtico en el corazón de Palma

Kaizen, que en japonés significa “mejora continua” o “cambio para mejor”, da nombre a esta taberna japonesa donde la filosofía del esfuerzo y el progreso constante se percibe desde el primer instante. Basta con cruzar las noren —las tradicionales cortinas de tela japonesas— para sentir la esencia de Kaizen, ubicado en la calle Argentería 7, en pleno corazón de Palma.

Los pequeños detalles son importantes, y el equipo de Kaizen, capitaneado por Ismael Rojo y Raúl García, no deja pasar la oportunidad de hacerte sentir como en casa desde el primer momento. Incluso antes de entrar, Marlon, sumiller y cara visible del restaurante, se encarga de amenizar la espera con una copa de vino que reconforta y anticipa la ilusión por lo que está por venir.

Durante los últimos meses no hemos dejado de escuchar buenas reseñas y recomendaciones sobre este lugar, y las caras y comentarios de quienes van saliendo no hacen más que aumentar nuestra impaciencia.

Por fin, llega el momento.

En su carta se aprecia el respeto y protagonismo del buen producto, así como una técnica y dedicación que convierten cada plato en un manjar único. Además de los platos de carta, Kaizen propone un menú Omakase de 6 o 9 pases y una opción Shabu-Shabu, con una selección de la mejor materia prima y un caldo exquisito resultado de largas horas de cocción. No es de extrañar que esté delicioso: fueron el primer restaurante en Mallorca en traer esta forma de cocinar directamente desde Japón.

Si en lugar del menú optas por la carta, no puedes dejar de probar su Croqueta-Niguiri de shiitakes y lámina de Wagyu A5 Kagoshima, los Dumplings de cerdo negro con sobrasada vieja, puré de chirivía y demi-glace, sus Baos de panceta, gamba o berenjena, y el Usuzukuri de O-Toro con salsa trufada y kizami wasabi. Además de estos platos —cada uno más tentador que el anterior— encontrarás una barra de sushi tan completa que se te hará imposible escoger.

Nigiris en el restaurante Kaizen / Kaizen

Por suerte, Marlon seguirá ahí para aconsejarte y guiarte, tanto en la elección de los platos como en el maridaje perfecto para cada uno de ellos. Con el sake como protagonista, por supuesto.

Para volver.