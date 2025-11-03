V60: el arte de preparar café sin prisas

El mes de noviembre trae con él la pureza de lo sencillo. El café depurado y sin artificios. Café para cafeteros.

El V60 es el método favorito de los baristas y amantes del café de especialidad. Fue inventado en Japón por la empresa Hario y se ha convertido en un clásico en cafeterías de todo el mundo.

Su funcionamiento es simple: un cono de vidrio o cerámica, un filtro de papel y un vertido lento de agua caliente. El resultado es un café limpio, delicado y con todos sus matices. Ideal para quienes disfrutan descubriendo sabores y aromas sin artificios.

Porque el V60 no añade nada, solo muestra el café en su mejor versión.

Si ahora mismo, como el Agente Cooper, sólo pensáis en tomar un damn good coffee, podéis hacerlo en casi cualquier cafetería de especialidad. Sin embargo, mi elegida para este mes de noviembre ha sido Otra, en la calle de la Llotgeta, 1. Rodri, el barista, fue el encargado de hacerr magia.