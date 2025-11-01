Vinos y bebidas - La selección de Mallorca Delicia

La bebida de moda: Harveys Bristol Cream.

El aperitivo es mucho más que un tentempié antes de comer. Es religión y liturgia, la puerta de entrada a lo que vendrá, el momento en el que absolutamente todo es posible.

Los botellines conviven con el vino y el vermut; las gildas, la ensaladilla y los berberechos maridan a las mil maravillas con patatillas saladas, banderillas y mejillones. Y de ahí, al cielo.

Desde hace 5, 7, 10 años, el vermut (vermú para los profesamos su religión) ha abandonado el imaginario ligado a la España más viejuna para abrazar la vida moderna. Pero ¿hay vida más allá del vermut, la caña o el botellín? Sí, y se llama Harveys Bristol Cream.

Se trata de una mezcla de vinos de diferentes edades y variedades de la región de Jerez, lo que le confiere un sabor único.Su color, ámbar oscuro con reflejos dorados, combina con un aroma intenso y complejo. Sin embargo, en boca es suave y sedoso, dulce y equilibrado con cierto deje ácido. Harveys Bristol Cream es un vino versátil, pero, si me preguntan, su mejor versión es como aperitivo.

Galardonado con numerosos premios a lo largo de los años, incluyendo la medalla de oro en el International Wine Challenge y la medalla de plata en el Decanter World Wine Awards, Harveys Bristol Cream es un nuevo fichaje para hacer del aperitivo un modo de vida.

Harvey Bristol Cream / /

El refresco: Bitter Kas

De bebida de abuelas a símbolo retro-cool: el refresco más polémico del bar vuelve a conquistar a quienes aprendieron que no todo en la vida tiene que ser dulce.

Hubo un tiempo en que pedir un Bitter Kas era sinónimo de tener más de sesenta años y de tener el dominó como deporte de cabecera. Tras su auge durante los años 70 y 80, el Bitter Kas se diluyó entre otras bebidas de más dulces, menos rojas y más alcohólicas. Hoy, su tono rojizo y su sabor amargo vuelven a estar de moda, aunque sus detractores se mantienen en posición de amenaza. ¿Qué sería del Bitter Kas sin sus haters, eh?

En un mundo saturado de dulzura (y de refrescos que saben a laboratorio), el Bitter Kas reivindica el placer adulto de lo que no busca gustar a todos. Una suerte de Campari patrio que, entre cócteles botánicos y negronis de autor, parece estar encontrando una segunda juventud.

Se sirve con hielo, piel de naranja y la sonrisa cómplice de quien sabe que las abuelas, una vez más, tenían razón.

Old is cool.

Bitter Kas / /

El vino: Quíbia, de Ànima Negra.

En la antigua possessió de Son Burguera, la bodega Ànima Negra da vida a uno de los blancos más particulares del panorama balear: Quíbia. Fiel a su filosofía de rescatar lo autóctono, la bodega fundada por Miquel Àngel Cerdà y Pere Obrador vuelve a apostar por las variedades ancestrales de la isla elaborando un vino que condensa el alma mediterránea en cada copa.

Su composición ya anuncia su rebeldía y personalidad: un 40% de Callet, la uva tinta emblema de la casa, acompañada por Premsal Blanc (35 %) y Giró Ros (25 %). Una mezcla poco convencional que, sin embargo, refleja la esencia de Mallorca: personalidad, elegancia y salinidad.

Quíbia más que un vino blanco es una declaración de amor a Mallorca. El perfecto equilibrio entre tradición y modernidad, mar y piedra, pasado y presente. La celebración de la identidad de toda una isla que se bebe con los cinco sentidos.

Un vino blanco con corazón de tinto salvaje. La perfecta definición de un Ànima Negra que siempre nos deja con la boca abierta.