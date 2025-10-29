OPMallorcamar acerca el mundo de la pesca a los colegios

La Organización de Productores Pesqueros de Mallorca, OPMallorcamar, junto a Pesca España y con la colaboración de Educación Azul, celebraron el 21 de octubre, en la Lonja de Palma, sede de OPMallorcamar, una jornada educativa única bajo el lema Puerto Felicidad. Más de un centenar de alumnos y alumnas de tres centros escolares de Palma (Sant Vicente de Paul, La Esperanza y Jaume I) participaron en actividades interactivas y talleres diseñados para acercarles al mundo de la pesca y sus profesiones. La jornada incluyó dinámicas como la pesca simbólica en piscinas de colores, la subasta de pescado en la lonja, talleres de nudos y juegos marineros, así como una experiencia inmersiva de realidad virtual que permitirá a los escolares ponerse en la piel de patrones, marineros y maquinistas.

El presidente de OPMallorcamar, Pedro Mercant, señaló: «Con esta iniciativa queremos que los más pequeños comprendan el valor del mar y de quienes lo trabajan. Es fundamental sembrar vocaciones y transmitir la importancia de mantener vivo el relevo generacional en la pesca, un sector clave para Mallorca tanto desde el punto de vista económico como cultural y social».

La jornada concluyó con una foto conjunta en la Lonja de Palma, poniendo en valor la cooperación entre entidades del sector y el compromiso con la educación y la sostenibilidad marina.