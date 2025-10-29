OPMallorcamar acerca el mundo de la pesca a los colegios
Más de cien alumnos participaron en Puerto Felicidad para conocer el sector pesquero
La Organización de Productores Pesqueros de Mallorca, OPMallorcamar, junto a Pesca España y con la colaboración de Educación Azul, celebraron el 21 de octubre, en la Lonja de Palma, sede de OPMallorcamar, una jornada educativa única bajo el lema Puerto Felicidad. Más de un centenar de alumnos y alumnas de tres centros escolares de Palma (Sant Vicente de Paul, La Esperanza y Jaume I) participaron en actividades interactivas y talleres diseñados para acercarles al mundo de la pesca y sus profesiones. La jornada incluyó dinámicas como la pesca simbólica en piscinas de colores, la subasta de pescado en la lonja, talleres de nudos y juegos marineros, así como una experiencia inmersiva de realidad virtual que permitirá a los escolares ponerse en la piel de patrones, marineros y maquinistas.
El presidente de OPMallorcamar, Pedro Mercant, señaló: «Con esta iniciativa queremos que los más pequeños comprendan el valor del mar y de quienes lo trabajan. Es fundamental sembrar vocaciones y transmitir la importancia de mantener vivo el relevo generacional en la pesca, un sector clave para Mallorca tanto desde el punto de vista económico como cultural y social».
La jornada concluyó con una foto conjunta en la Lonja de Palma, poniendo en valor la cooperación entre entidades del sector y el compromiso con la educación y la sostenibilidad marina.
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- Denunciados siete Minimarkets del Passeig Marítim tras comprobar con detectives que venden alcohol fuera del horario permitido
- Don Caracol y Roka animarán la oferta gastronómica del nuevo paseo Marítimo de Palma
- La madre de un niño autista, agredida en un supermercado de Marratxí: 'Me dijeron que si no podía educar a mi hijo, que lo dejara encerrado en casa
- Los vecinos rechazan un 'Christmas Market' en sa Feixina: '¿Imaginan escuchar doce horas diarias de villancicos durante 45 días?
- El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
- Miquel Aguiló, ante el cierre de la mercería Ca Donya Àngela, la tienda más antigua de Palma: «Estoy enfadado y quiero jubilarme»
- El Supremo confirma la condena a la exconcejal Jhardi por perjudicar al Grupo Cursach