Un vino que nace de la tierra y habla de la isla

En Tianna Negre seguimos explorando nuevas formas de expresar el vínculo entre la tierra y el vino. Nuestro último proyecto parte de una idea sencilla y profunda: cerrar el círculo natural que une la viña con el suelo que la sostiene

El nuevo vino de Tianna Negre tendrá un perfil marcado por la mineralidad.

Redacción Especiales

Palma

Con el barro de nuestra propia finca, y gracias al trabajo artesanal de Carles Llarch, hemos elaborado las ánforas en las que se cría un vino blanco muy especial, nacido de callet y premsal blanc. Las uvas proceden de dos pequeñas parcelas de secano, viñedos de bajo rendimiento que ofrecen una mayor intensidad, profundidad y concentración aromática.

El vino entró en las tinajas hace apenas tres semanas, y a medida que evoluciona, las primeras catas ya dejan entrever un perfil marcado por la mineralidad, la tensión y la pureza del terruño. En cada sorbo se percibe la honestidad de una tierra que se expresa sin filtros, transformada en un vino que respira identidad y equilibrio.

Este proyecto nace del deseo de ir un paso más allá en nuestra relación con el entorno: no solo cultivar la tierra, sino trabajar con ella, escucharla y dejar que nos marque el ritmo. Porque el barro con el que se moldean las ánforas es el mismo que alimenta la vid, y en esa conexión íntima entre origen y materia reside su alma.

El resultado promete ser un vino que refleja la esencia del paisaje mallorquín: un diálogo entre tierra, piedra y mar. Un vino que no busca artificios, sino expresar de dónde viene.

Aún no podemos revelar su nombre, pero sí su propósito: dejar que la tierra hable, y que la isla se escuche en cada copa.

