Vino y arte en todas sus formas

Catavinos lleva más de dos décadas siendo mucho más que una distribuidora de vinos y destilados prémium. Fundada en 2001, esta empresa se ha convertido en un referente en el sector, por su excelente trabajo y por su dinamismo en la creación de propuestas. Sin ir más lejos, su tienda en el polígono de Can Valero, se encuentra el espacio multifuncional Sólido Lyquido, el mejor ejemplo de su filosofía: un punto de encuentro en torno al vino, la gastronomía y el arte.

Del 9 al 29 de octubre, Knack Art Show presenta allí su nueva exposición colectiva, una muestra que reúne tres lenguajes plásticos distintos conectados por la fuerza del gesto, la materia y la emoción. Esta iniciativa confirma el espíritu abierto y creativo de Catavinos, que acoge cada mes exposiciones de arte en todas sus disciplinas.

La actividad principal de Catavinos es la distribución. La marca representa en exclusiva más de 350 bodegas de todo el mundo, además de destilados prémium, refrescos, mixers, sakes y productos healthy. Su labor también comprende la visita a restaurantes, hoteles y tiendas especializadas de Balears, ofreciendo asesoramiento personalizado y creando relaciones de confianza a largo plazo.

El corazón del proyecto lo forman Vili (gerente); el equipo comercial y de tienda, capitaneado por Daniel Arias; y los sumilleres Camille, Erica, Alfonso, Dani, Brian, Iacopo (especialista en destilados) y Albert (en Ibiza). Cada uno aporta su experiencia para diseñar cartas de bebidas a medida y experiencias adaptadas a la propuesta gastronómica de cada cliente. Además, la empresa organiza cursos de cata de vinos, destilados y sakes, talleres de maridaje, visitas a bodegas y eventos pensados para profesionales y aficionados.

El espacio Sólido Lyquido es el escenario ideal para ello. Con cocina profesional y salas de cata equipadas, acoge eventos privados, talleres de cocina y experiencias en colaboración con chefs y barmans de la isla.

En los últimos años, Catavinos también ha apostado por el mundo digital. De la mano de Daniel Arias y Adrià Moreno, responsable de comunicación y especialista en audiovisuales, han creado un estudio de podcast dentro de sus instalaciones. Allí se reúnen bodegueros, empresarios, cocineros, sumilleres, barmans y amantes del vino para compartir su visión sobre el sector de una manera amena y didáctica.

Catavinos mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde difunde su contenido a través de Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, como @solidolyquido y como @islacatavinos. Un esfuerzo comunicativo que refleja la misma filosofía que inspira todo su trabajo: conectar personas, experiencias y emociones a través del vino.

Catavinos demuestra que el vino no es solo una bebida, sino también una forma de vivir y de compartir.