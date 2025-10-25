Cursos y talleres gastronómicos en la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears

Viticultura

Horario: lunes de 16:00 a 19:00 h - Duración 30 h

Fecha de inicio: 03/11/2025

Curso de 30 horas de duración, impartido en 10 sesiones de 3 horas, todos los lunes de 16:00 a 19:00 h.

Enseñanza presencial.

Se ofrecen 12 plazas. Número limitado de plazas para ofrecer una atención personalizada al alumnado.

Número mínimo de 6 alumnos para la impartición del curso.

Objetivos:

• Enseñar las pautas técnicas esenciales para la producción de vid y la valoración de sus características y calidad.

• Informar sobre las particularidades diferenciadoras en cuanto a fertilización, protección sanitaria, acondicionamientos durante la vinificación, tratamientos autorizados, normativa y legislación vigente.

Profesor: Jaume Ripoll i Galmés. Enólogo, profesor colaborador de la EHIB.

El taller de tapas creativas transmite ideas gastronómicas innovadoras . / EHIB

Taller de Tapas creativas

Horario: 17:00 a 19:30 h

Fecha: 06/11/2025

En esta propuesta buscamos ofrecer una experiencia culinaria que combine creatividad, técnica y sabores equilibrados, trabajando con ingredientes de temporada y aportando matices diferentes y modernos a recetas reconocibles. Cada plato está concebido para despertar la curiosidad de los participantes, transmitir ideas gastronómicas innovadoras que podrán fácilmente reproducir en su casa.

Prepararemos:

Costillas de maíz asadas, mayonesa de sobrasada, cilantro y queso Mahón. Tatín de puerros glaseados con mantequilla, miso y miel, con toques cítricos y asiáticos. Fish & Chips de merluza curada, salsa tártara y limón quemado

Esta selección de recetas tiene como objetivo inspirar a los participantes a descubrir nuevas combinaciones de sabores y texturas, comprender las técnicas de la cocina contemporánea y adentrarse en el proceso creativo detrás de cada plato, de manera que los participantes puedan aplicar y experimentar estas ideas por sí mismos en sus propias cocinas.

Taller impartido por el Chef Daniel Alonso. Incluye recetas y degustación.

En el taller de setas se impartirán técnicas que permiten preservar las propiedades organolépticas de las setas . / EHIB

Taller de recetas con setas

Fecha: 20/11/2025

Horario: 17:00 a 19:30 h

En este taller aprenderás a identificar distintas variedades de setas, como conservarlas mediante técnicas prácticas y sencillas: encurtidos, caldos concentrados y harina de setas; técnicas que permiten preservar las propiedades organolépticas de las setas y facilitar su integración en diferentes preparaciones culinarias.

Además, se elaborarán recetas deliciosas y creativas como: Cocarrois fritos rellenos de setas al estilo Thai, Fideos con crema de setas y Crema catalana con trompetillas de la muerte.

Una experiencia única donde tradición, técnica y sabor se unen para que te lleves mucho más que recetas: conocimientos que podrás aplicar en tu cocina día a día.

Taller impartido por el profesor de la EHIB, Lluís Cardell