Lo de siempre: El secreto mejor guardado de Biniali: el bocata de calamares de Can Grau

Las mañanas del fin de semana tienen un sabor especial. No hay prisas ni alarmas que interrumpan; el tiempo se estira, dejándonos espacio para disfrutar de la calma que escasea de lunes a viernes. Es el momento perfecto para un desayuno pausado, para darse un pequeño homenaje que nos saque de la rutina o simplemente para saborear cada instante con tranquilidad.

En el corazón de Biniali, Can Grau se ha convertido en un lugar de peregrinación para quienes valoran un “bon berenar”. Aunque el local se traspasó el año pasado, su nuevo equipo ha heredado el secreto del bocata de calamares, que sigue siendo la estrella indiscutible y la razón por la que muchos hacen parada obligada.

Desde primera hora, el bar se llena de vida: ciclistas recuperando fuerzas tras pedalear por la isla, vecinos disfrutando de su desayuno habitual y algún viajero que llega por casualidad y se marcha con una sonrisa. El lugar respira la atmósfera que transmite la sencillez y el encanto de un bar de pueblo de toda la vida.

Pero Can Grau no se queda solo en los desayunos. La comida casera mallorquina es otro de sus grandes atractivos, con platos que hablan de tradición y cuidado: el variat incluye una ensaladilla de escándalo, callos y albóndigas de llorar, carne en salsa, champiñones, frito… todo preparado con mimo y listo para disfrutar cada bocado. Abierto de primera hora de la mañana a mediodía, es el lugar perfecto para degustar los sabores auténticos de la isla.

Si pasas por Biniali, haz una parada y déjate llevar. Porque hay muchos bocatas, sí, pero los de Can Grau tienen algo que solo se encuentra en los bares de toda la vida: la sencillez que se saborea en cada bocado, el calor de un lugar que huele a cocina de casa y la certeza de que la mesa siempre está lista para disfrutarse, con calma, sin prisas y con el sabor de siempre.