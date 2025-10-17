Gastronews - Lo que pasa
Peccata Minuta: un paseo gourmet por Inca
Este sábado 25 de octubre, Inca acoge una nueva edición de Peccata Minuta, el evento gastronómico que reúne a algunos de los mejores cocineros de las Islas Baleares para disfrutar sus creaciones en forma de tapas y platillos.
Un evento que reúne a los mejores chefs de Baleares en un emplazamiento especial sólo puede tener un nombre: Peccata Minuta. ¿Por qué deberíamos elegir un solo restaurante pudiendo dedicarles todo nuestro amor a muchos a la vez?
Peccata Minuta, la ruta de tapas gourmet organizada por Chefs(in), se ha convertido en un imprescindible para los amantes de la gastronomía. Tal y como ellos mismos definen: alta gastronomía, pequeños pecados.
El próximo 25 de octubre a las 20h, enmarcado en la 2º Fira d’Inca, el Claustre de Santo Domingo, en Inca, acogerá una edición muy especial con plazas limitadas y que contará con la presencia y el talento de algunos de los cocineros más innovadores de las islas.
A continuación un adelanto de lo que podréis degustar en próximo sábado en el Claustre de Santo Domingo:
Joan Canals (Ulisses, Menorca) — Oliaigua con higos
David Morillas (Óseo) — Puerro, tuétano y trufa
Jordi Cantó (Sa Clastra)— Escabeche de llampuga y tap de cortí
Juan Sevillano (Sa Pleta) — Gamba roja, pilpil de pollo e hinojo encurtido
Edu Martínez (Brut) — Dumpling de cabeza y caldo garum de porc negre y hierbas frescas
Jhonatan Maldonado (Fontsanta) — Lingote de wagyu, salsa Périgueux y cremoso de castaña asada
Ariadna Salvador (Ninumá) — Calabaza, chocolate y jengibre
David Moreno (Can Simoneta) — Lima, chocolate blanco, albahaca y gin Xoriguer
Matías Iriarte (Chapeau) — Cóctel Vanity: agua de tomate, higos, hoja de higuera y tequila
El precio de la entrada son 35€ y podéis comprar sus tickets desde la página web de Chefs(in).
