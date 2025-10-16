El Bazar de Mallorca Delicia: el rincón de los que cocinan… y de los que lo intentan

Hay dos tipos de personas: las que cocinan y las que fingen hacerlo con muchísima actitud pero, sobre todo, con infinidad de utensilios que conquistan cajones, estantes y altillos esperando su minuto de gloria.

No creemos que para ser cocinillas haga falta dominar el punto del risotto ni hablarle a la olla como si fuera una vieja amiga: creemos que basta con rodearse de utensilios que digan sé lo que hago, aunque acabes cenando más noches de las que deberías pan con cosas.

Cada mes, en el Bazar de Mallorca Delicia, te proponemos cuatro utensilios gastronómicos para tu cocina. Porque sí, porque creemos que siempre hay espacio para uno más.

FONDUE SET NERO BOSKA

Indispensable para los amantes del queso y del chocolate, esta fondue hará de tus comidas y cenas toda una celebración. Cuenta con un refinado diseño preparado para un uso diario, está compuesta por una placa de base de acero, quemador integrado y una cazuela negra de loza. Disfruta de platos con mucho estilo repletos de queso y chocolate fundido.

AFILADOR HORL

Afilado, más afilado, afilado como un espejo. Herramienta innovadora y patentada por la familia Horl en Alemania, que permite afilar cuchillos de cocina de forma sencilla y profesional desde casa, sin necesidad de conocimientos previos.

MANDOLINA AJUSTABLE

La herramienta perfecta para quienes disfrutan de cocinar con precisión y estilo. Permite cortar frutas y verduras en láminas finas y uniformes, ajustando fácilmente el grosor según la receta: desde patatas crujientes hasta delicadas rodajas para ensaladas o guarniciones.

TERMÓMETRO DE SONDA

El termómetro de sonda es el accesorio ideal para medir con precisión temperaturas de cocción de -50°C a 300°C. El termómetro dispone de una pantalla LCD que facilita y agiliza la medición de la temperatura. El termómetro de sonda dispone de temporizador y alarma.