La nueva edad dorada de la sidra

Aunque sabemos que los clásicos nunca pasan de moda —cervezas, vinos y refrescos— hay una bebida que está viviendo su particular resurgir: la sidra.

La complejidad de sus sabores, sus múltiples propiedades, la ausencia de gluten, una acidez que muchos vinos envidian y su menor graduación alcohólica, hacen que la sidra se haya convertido en una opción cada vez más popular más allá de las tierras que defendió Don Pelayo.

La sidra es versátil, fascinante y capaz de maridar con platos difíciles. Ojalá no sea una moda pasajera.

¿Un culín? Un culín.