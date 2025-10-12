Para cocinar: ensalada de calabaza y queso de cabra
Cada mes, una receta sencilla y de temporada para disfrutar en casa. Porque cocinar puede ser cosa de todos.
¿Sigues sin querer despedirte de las ensaladas? No hay problema, ¡haz una con toques otoñales!
Ingredientes (para 2 personas):
300 g de calabaza pelada y cortada en cubos
100 g de queso de cabra en rulo
1 bolsa de mezcla de hojas verdes (rúcula, canónigos, espinaca baby)
2 cucharadas de nueces o almendras tostadas
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1 cucharada de miel
1 cucharada de vinagre balsámico
Sal y pimienta al gusto
Preparación paso a paso:
Asar la calabaza:
Precalienta el horno a 200 °C. Coloca los cubos de calabaza en una bandeja, añade una cucharada de aceite, sal y pimienta. Hornea durante 20-25 minutos, removiendo a mitad de cocción, hasta que esté tierna y ligeramente dorada.
Preparar la base de la ensalada:
Mientras la calabaza se asa, lava y seca bien las hojas verdes. Colócalas en un bol grande.
Tostar los frutos secos:
En una sartén pequeña, tuesta las nueces o almendras a fuego medio durante 2-3 minutos, cuidando que no se quemen. Esto realza su sabor y aporta un toque crujiente.
Hacer la vinagreta:
Mezcla en un cuenco pequeño la miel, el vinagre balsámico, una cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta. Bate con un tenedor hasta emulsionar.
Montar la ensalada:
Coloca la calabaza templada sobre las hojas verdes, reparte el queso de cabra en trozos y añade los frutos secos tostados. Aliña con la vinagreta justo antes de servir.
