Para cocinar: ensalada de calabaza y queso de cabra

¿Sigues sin querer despedirte de las ensaladas? No hay problema, ¡haz una con toques otoñales!

Ingredientes (para 2 personas):

300 g de calabaza pelada y cortada en cubos

100 g de queso de cabra en rulo

1 bolsa de mezcla de hojas verdes (rúcula, canónigos, espinaca baby)

2 cucharadas de nueces o almendras tostadas

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de miel

1 cucharada de vinagre balsámico

Sal y pimienta al gusto

Preparación paso a paso:

Asar la calabaza :

Precalienta el horno a 200 °C. Coloca los cubos de calabaza en una bandeja, añade una cucharada de aceite, sal y pimienta. Hornea durante 20-25 minutos, removiendo a mitad de cocción, hasta que esté tierna y ligeramente dorada.

Preparar la base de la ensalada:

Mientras la calabaza se asa, lava y seca bien las hojas verdes. Colócalas en un bol grande.

Tostar los frutos secos:

En una sartén pequeña, tuesta las nueces o almendras a fuego medio durante 2-3 minutos, cuidando que no se quemen. Esto realza su sabor y aporta un toque crujiente.

Hacer la vinagreta:

Mezcla en un cuenco pequeño la miel, el vinagre balsámico, una cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta. Bate con un tenedor hasta emulsionar.

Montar la ensalada:

Coloca la calabaza templada sobre las hojas verdes, reparte el queso de cabra en trozos y añade los frutos secos tostados. Aliña con la vinagreta justo antes de servir.