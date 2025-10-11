Adiós al hielo, hola al otoño: el dirty chai latte inaugura la temporada

El iced latte ha iniciado su retirada hasta que vuelvan a subir las temperaturas. Los hielos dan paso a los cafés humeantes. Y, quién mejor que Cafeymas, para recomendarnos qué café será el rey del mes de octubre.

El dirty chai latte es la bebida ideal para este otoño. Mezcla un chai latte especiado con un espresso que le da fuerza y aroma. Se prepara con té chai (té negro especiado) y especias como canela, cardamomo, jengibre, leche y un shot de café; se cree que el origen está entre los años 80 y 90 de la explosión de la cultura cafetera y el resultado es un café cálido, reconfortante y menos dulce que el famoso pumpkin spice latte.

Con el dirty chai latte, Cafeymas inaugura un recorrido mensual por los sabores que, con el café siempre como protagonista, marcarán cada estación.