El Bar Sion no es uno más en esa lista (cada vez más nutrida) de locales de nuevo cuño empeñados en emular la esencia de un bar de toda la vida.

No es uno de esos sitios fabricados en cadena y con nombres estrafalarios que se mueven entre lo cañí y lo castizo para acabar teniendo un nombre moderno más.

No.

El Bar Sion es realmente un bar, una cafetería, un restaurante de toda la vida. Simplemente que, ahora, tras el cambio de manos, ha pasado por el filtro, la gracia y el saber hacer de Luis e Inés, alma, cabeza y corazón del proyecto desde mayo del 25.

El regreso del Bar Sion: lo de siempre, como nunca / Jesús Cortés

Lejos de acometer una reforma que despojara de su esencia al local, han decidido mantener la barra de granito y el suelo de batalla, los taburetes, la vajilla, un aseo con cisterna de cadena y un calendario de los que aún decoran paredes.

Los parroquianos de siempre conviven con los hípsters que acudimos al albur del café de especialidad. La carta de desayunos, accesible para quienes se criaron antes de la chía y el açaí, tiene llonguets, sándwiches, tostadas y un pincho de tortilla que quita el sentido. Y, en sólo unos meses, han hecho de la cocina de aprovechamiento y su menú diario su gran bandera.

Dos primeros y dos segundos se anuncian a diario en su perfil de Instagram. Un sobrio y austero story en blanco y negro que hace del mallorquín su idioma vehicular y una declaración de intenciones: somos los de siempre, pero con algo nuevo que ofrecer.