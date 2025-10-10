Mallorca Delicia, la nueva ventana gastronómica de Diario de Mallorca

La gastronomía forma parte de nuestra identidad, de lo que somos y de cómo vivimos. Diario de Mallorca lo sabe bien: desde hace más de quince años hemos acompañado a nuestros lectores con Manjaria, un suplemento que ha acercado la cocina, los productos locales y los protagonistas de nuestro sector a miles de hogares.

Hoy damos un paso más. Nace Mallorca Delicia, un proyecto renovado que quiere llevar la cultura gastronómica de la isla todavía más cerca de todos. Un espacio donde tradición y vanguardia se encuentran, con un lenguaje más transversal y cercano, que vivirá cada día en nuestros canales digitales y tendrá su cita fija en papel el último sábado de cada mes.

En Mallorca Delicia encontrarás:

Reportajes en profundidad , para descubrir historias que inspiran.

, para descubrir historias que inspiran. Entrevistas con protagonistas de la gastronomía local e internacional.

con protagonistas de la gastronomía local e internacional. Gastronews , para estar al día de lo nuevo… y de lo de siempre.

, para estar al día de lo nuevo… y de lo de siempre. Agenda cultural y gastronómica , con planes que no te puedes perder.

, con planes que no te puedes perder. Recetas sencillas y sorprendentes , para disfrutar en casa.

, para disfrutar en casa. Vinos y bebidas , con recomendaciones y actualidad para brindar en buena compañía.

, con recomendaciones y actualidad para brindar en buena compañía. Recomendaciones de lugares, productos y experiencias que hacen de Mallorca un destino único.

Mallorca Delicia quiere ser más que un suplemento: un punto de encuentro entre lectores, chefs, productores, restauradores y amantes de la buena mesa. Una ventana abierta a lo que se cocina en nuestra tierra y más allá, con el compromiso de seguir creciendo junto a nuestros lectores.

Mallorca Delicia: la cita gastronómica de Diario de Mallorca, todos los días en digital y cada último sábado de mes en papel.