¿Qué hacer si te toca la Lotería del Niño? Así puedes cobrarlo

El esperado 6 de enero marca el cierre de las festividades navideñas con el sorteo de la Lotería del Niño, una cita que distribuye millones de euros en premios por toda la geografía española. Resultar agraciado con uno de los grandes décimos genera una mezcla de euforia y dudas sobre los trámites necesarios para percibir el dinero de forma segura. Existe un protocolo estricto establecido por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) que los ganadores deben seguir minuciosamente para garantizar que el capital llegue a sus manos sin contratiempos legales o administrativos. La rapidez y la discreción son factores determinantes en estas primeras horas de fortuna.

Procedimiento según la cuantía del premio obtenido

La gestión del cobro depende directamente del importe total ganado en el décimo o resguardo. Aquellos premios que sean inferiores a 2.000 euros pueden hacerse efectivos de manera inmediata en cualquier punto de venta de la red comercial de administraciones de lotería. Basta con presentar el boleto original en buen estado para recibir el dinero en metálico o mediante el sistema Bizum, una opción que ha ganado mucha popularidad por su agilidad y seguridad. Es recomendable acudir a establecimientos con los que se tenga confianza para realizar este trámite de forma cómoda.

Superar la barrera de los 2.000 euros implica un cambio en el proceso, ya que las administraciones de lotería tienen prohibido por ley abonar cantidades mayores. En este supuesto, el afortunado debe dirigirse necesariamente a una de las entidades bancarias autorizadas por SELAE. Actualmente, los bancos que mantienen convenios para estas gestiones incluyen nombres de referencia como BBVA y CaixaBank. Resulta imprescindible llevar el DNI original y el décimo premiado, ya que la entidad procederá a la identificación del titular para cumplir con la normativa vigente de prevención de blanqueo de capitales.

Plazos legales y entidades financieras colaboradoras

El derecho al cobro de cualquier premio de la Lotería del Niño caduca exactamente a los tres meses, contando a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Esto sitúa la fecha límite en la primera semana de abril de 2026. Transcurrido ese periodo, el dinero pasa a disposición del Tesoro Público, perdiéndose cualquier posibilidad de reclamación posterior. Es fundamental verificar el estado del boleto, pues cualquier deterioro excesivo, rotura o enmienda obligará a que el documento sea enviado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para su autentificación, un proceso que puede retrasar el ingreso varias semanas.

Acudir a una de las oficinas de los bancos colaboradores permite realizar el ingreso de forma gratuita, sin que la entidad pueda cobrar comisiones ni exigir la contratación de productos financieros adicionales para procesar el pago. El dinero suele estar disponible en la cuenta del ganador en un plazo máximo de 72 horas hábiles tras la validación del premio. En caso de que el décimo sea compartido entre varias personas, resulta obligatorio que todos los beneficiarios se identifiquen en el banco o, en su defecto, que el gestor del cobro presente una autorización firmada y copias de los documentos de identidad de todos los participantes para evitar problemas futuros con Hacienda.

Fiscalidad y el papel de la Agencia Tributaria en los premios

La fiscalidad es un punto que genera gran interés entre los ganadores de los primeros premios. La normativa actual establece que los primeros 40.000 euros de cada premio están totalmente exentos de impuestos. A partir de esa cifra, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20% sobre la cantidad sobrante. Esta retención se realiza de forma automática en el momento del cobro en la entidad bancaria, lo que significa que el ganador recibe en su cuenta el importe neto, habiendo cumplido ya con sus obligaciones fiscales básicas respecto al sorteo.

Mantener la calma y buscar asesoramiento financiero especializado es la mejor recomendación para quienes se encuentren con un premio de gran envergadura. Una gestión inteligente del capital permite que la alegría de la Lotería del Niño se transforme en una base sólida para la estabilidad económica a largo plazo. Guardar el décimo en un lugar seguro, como una caja fuerte o una caja de seguridad bancaria hasta el momento del trámite, previene extravíos o robos accidentales que podrían arruinar este inicio de año tan especial. Cada paso dado con prudencia asegura que el premio sea motivo de satisfacción plena para toda la familia.